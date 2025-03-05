시세섹션
통화 / CLDT
주식로 돌아가기

CLDT: Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest

7.08 USD 0.04 (0.56%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CLDT 환율이 오늘 -0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.04이고 고가는 7.13이었습니다.

Chatham Lodging Trust (REIT) of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLDT News

일일 변동 비율
7.04 7.13
년간 변동
5.83 10.00
이전 종가
7.12
시가
7.10
Bid
7.08
Ask
7.38
저가
7.04
고가
7.13
볼륨
413
일일 변동
-0.56%
월 변동
-6.72%
6개월 변동
0.14%
년간 변동율
-16.31%
20 9월, 토요일