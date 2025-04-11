Devises / CDT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.72 USD 0.03 (4.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDT a changé de 4.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.66 et à un maximum de 0.75.
Suivez la dynamique Conduit Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDT Nouvelles
- L’action de CDT Equity s’envole après l’annonce d’acquisition de Bitcoin
- CDT Equity stock soars after announcing Bitcoin acquisition
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CDT Equity says March 2025 financials can no longer be relied upon due to restatement
- CDT stock plunges to 52-week low, hitting $3.21 amid steep decline
- Conduit Pharmaceuticals moves to Nasdaq Capital Market
- Murphy Canyon stock hits 52-week low at $5.14 amid steep annual decline
- Conduit Pharmaceuticals meets Nasdaq listing standards
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Conduit Pharmaceuticals approves reverse stock split
- What's Going On With Conduit Pharmaceuticals Shares Friday? - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT)
Range quotidien
0.66 0.75
Range Annuel
0.37 18.00
- Clôture Précédente
- 0.69
- Ouverture
- 0.67
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Plus Bas
- 0.66
- Plus Haut
- 0.75
- Volume
- 1.350 K
- Changement quotidien
- 4.35%
- Changement Mensuel
- -46.27%
- Changement à 6 Mois
- -13.25%
- Changement Annuel
- -93.45%
20 septembre, samedi