货币 / CDT
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.90 USD 0.26 (40.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDT汇率已更改40.63%。当日，交易品种以低点0.81和高点0.94进行交易。
关注Conduit Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDT新闻
- CDT Equity股价在宣布比特币收购后飙升
- CDT Equity stock soars after announcing Bitcoin acquisition
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CDT Equity says March 2025 financials can no longer be relied upon due to restatement
- CDT stock plunges to 52-week low, hitting $3.21 amid steep decline
- Conduit Pharmaceuticals moves to Nasdaq Capital Market
- Murphy Canyon stock hits 52-week low at $5.14 amid steep annual decline
- Conduit Pharmaceuticals meets Nasdaq listing standards
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Conduit Pharmaceuticals approves reverse stock split
- What's Going On With Conduit Pharmaceuticals Shares Friday? - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT)
日范围
0.81 0.94
年范围
0.37 18.00
- 前一天收盘价
- 0.64
- 开盘价
- 0.91
- 卖价
- 0.90
- 买价
- 1.20
- 最低价
- 0.81
- 最高价
- 0.94
- 交易量
- 8.492 K
- 日变化
- 40.63%
- 月变化
- -32.84%
- 6个月变化
- 8.43%
- 年变化
- -91.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值