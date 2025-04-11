Valute / CDT
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.72 USD 0.03 (4.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDT ha avuto una variazione del 4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.75.
Segui le dinamiche di Conduit Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.66 0.75
Intervallo Annuale
0.37 18.00
- Chiusura Precedente
- 0.69
- Apertura
- 0.67
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Minimo
- 0.66
- Massimo
- 0.75
- Volume
- 1.350 K
- Variazione giornaliera
- 4.35%
- Variazione Mensile
- -46.27%
- Variazione Semestrale
- -13.25%
- Variazione Annuale
- -93.45%
21 settembre, domenica