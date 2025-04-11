QuotazioniSezioni
Valute / CDT
Tornare a Azioni

CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc

0.72 USD 0.03 (4.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDT ha avuto una variazione del 4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.75.

Segui le dinamiche di Conduit Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDT News

Intervallo Giornaliero
0.66 0.75
Intervallo Annuale
0.37 18.00
Chiusura Precedente
0.69
Apertura
0.67
Bid
0.72
Ask
1.02
Minimo
0.66
Massimo
0.75
Volume
1.350 K
Variazione giornaliera
4.35%
Variazione Mensile
-46.27%
Variazione Semestrale
-13.25%
Variazione Annuale
-93.45%
21 settembre, domenica