통화 / CDT
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.72 USD 0.03 (4.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDT 환율이 오늘 4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.66이고 고가는 0.75이었습니다.
Conduit Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.66 0.75
년간 변동
0.37 18.00
- 이전 종가
- 0.69
- 시가
- 0.67
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- 저가
- 0.66
- 고가
- 0.75
- 볼륨
- 1.350 K
- 일일 변동
- 4.35%
- 월 변동
- -46.27%
- 6개월 변동
- -13.25%
- 년간 변동율
- -93.45%
20 9월, 토요일