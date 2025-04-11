Moedas / CDT
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.69 USD 0.21 (23.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDT para hoje mudou para -23.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.64 e o mais alto foi 0.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Conduit Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDT Notícias
Faixa diária
0.64 0.78
Faixa anual
0.37 18.00
- Fechamento anterior
- 0.90
- Open
- 0.77
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Low
- 0.64
- High
- 0.78
- Volume
- 3.560 K
- Mudança diária
- -23.33%
- Mudança mensal
- -48.51%
- Mudança de 6 meses
- -16.87%
- Mudança anual
- -93.73%
