Währungen / CDT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.74 USD 0.05 (7.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDT hat sich für heute um 7.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.66 bis zu einem Hoch von 0.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Conduit Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDT News
- CDT Equity: Aktie legt nach Ankündigung von Bitcoin-Kauf kräftig zu
- CDT Equity stock soars after announcing Bitcoin acquisition
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CDT Equity says March 2025 financials can no longer be relied upon due to restatement
- CDT stock plunges to 52-week low, hitting $3.21 amid steep decline
- Conduit Pharmaceuticals moves to Nasdaq Capital Market
- Murphy Canyon stock hits 52-week low at $5.14 amid steep annual decline
- Conduit Pharmaceuticals meets Nasdaq listing standards
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Conduit Pharmaceuticals approves reverse stock split
- What's Going On With Conduit Pharmaceuticals Shares Friday? - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT)
Tagesspanne
0.66 0.75
Jahresspanne
0.37 18.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.69
- Eröffnung
- 0.67
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Tief
- 0.66
- Hoch
- 0.75
- Volumen
- 1.132 K
- Tagesänderung
- 7.25%
- Monatsänderung
- -44.78%
- 6-Monatsänderung
- -10.84%
- Jahresänderung
- -93.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K