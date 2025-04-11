Валюты / CDT
CDT: Conduit Pharmaceuticals Inc
0.64 USD 0.03 (4.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDT за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.62, а максимальная — 0.66.
Следите за динамикой Conduit Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDT
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CDT Equity says March 2025 financials can no longer be relied upon due to restatement
- CDT stock plunges to 52-week low, hitting $3.21 amid steep decline
- Conduit Pharmaceuticals moves to Nasdaq Capital Market
- Murphy Canyon stock hits 52-week low at $5.14 amid steep annual decline
- Conduit Pharmaceuticals meets Nasdaq listing standards
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Conduit Pharmaceuticals approves reverse stock split
- What's Going On With Conduit Pharmaceuticals Shares Friday? - Conduit Pharmaceuticals (NASDAQ:CDT)
Дневной диапазон
0.62 0.66
Годовой диапазон
0.37 18.00
- Предыдущее закрытие
- 0.67
- Open
- 0.66
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Low
- 0.62
- High
- 0.66
- Объем
- 351
- Дневное изменение
- -4.48%
- Месячное изменение
- -52.24%
- 6-месячное изменение
- -22.89%
- Годовое изменение
- -94.18%
