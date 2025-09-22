- Aperçu
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
Le taux de change de BIL a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.74 et à un maximum de 91.75.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BIL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BIL aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF est cotée à 91.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 91.74 et son volume d'échange a atteint 5418. Le graphique en temps réel du cours de BIL présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF est actuellement valorisé à 91.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIL.
Comment acheter des actions BIL ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF au cours actuel de 91.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 91.74 ou de 92.04, le 5418 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BIL ?
Investir dans SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.29 - 91.80 et le prix actuel 91.74. Beaucoup comparent 0.31% et 0.34% avant de passer des ordres à 91.74 ou 92.04. Consultez le graphique du cours de BIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF l'année dernière était 91.80. Au cours de 91.29 - 91.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 91.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) sur l'année a été 91.29. Sa comparaison avec 91.74 et 91.29 - 91.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BIL a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 91.74 et 0.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 91.74
- Ouverture
- 91.74
- Bid
- 91.74
- Ask
- 92.04
- Plus Bas
- 91.74
- Plus Haut
- 91.75
- Volume
- 5.418 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.31%
- Changement à 6 Mois
- 0.34%
- Changement Annuel
- 0.31%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8