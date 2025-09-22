CotaçõesSeções
Moedas / BIL
Voltar para Ações

BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

91.76 USD 0.02 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BIL para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.75 e o mais alto foi 91.76.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BIL hoje?

Hoje SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) está avaliado em 91.76. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 91.74, e o volume de negociação atingiu 7014. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIL em tempo real.

As ações de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF está avaliado em 91.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.33% e USD. Monitore os movimentos de BIL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BIL?

Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) pelo preço atual 91.76. Ordens geralmente são executadas perto de 91.76 ou 92.06, enquanto 7014 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BIL?

Investir em SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF envolve considerar a faixa anual 91.29 - 91.80 e o preço atual 91.76. Muitos comparam 0.33% e 0.36% antes de enviar ordens em 91.76 ou 92.06. Estude as mudanças diárias de preço de BIL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

O maior preço de SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) no último ano foi 91.80. As ações oscilaram bastante dentro de 91.29 - 91.80, e a comparação com 91.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

O menor preço de SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) no ano foi 91.29. A comparação com o preço atual 91.76 e 91.29 - 91.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIL?

No passado SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 91.74 e 0.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
91.75 91.76
Faixa anual
91.29 91.80
Fechamento anterior
91.74
Open
91.75
Bid
91.76
Ask
92.06
Low
91.75
High
91.76
Volume
7.014 K
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
0.33%
Mudança de 6 meses
0.36%
Mudança anual
0.33%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8