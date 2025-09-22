- Übersicht
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
Der Wechselkurs von BIL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.75 bis zu einem Hoch von 91.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BIL heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) notiert heute bei 91.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 91.74 und das Handelsvolumen erreichte 7014. Das Live-Chart von BIL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BIL Dividenden?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 91.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BIL-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) zum aktuellen Kurs von 91.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 91.76 oder 92.06 platziert, während 7014 und 0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BIL-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 91.29 - 91.80 und der aktuelle Kurs 91.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.36%, bevor sie Orders zu 91.76 oder 92.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) im vergangenen Jahr lag bei 91.80. Innerhalb von 91.29 - 91.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 91.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) im Laufe des Jahres betrug 91.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 91.76 und der Spanne 91.29 - 91.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BIL statt?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 91.74 und 0.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.74
- Eröffnung
- 91.75
- Bid
- 91.76
- Ask
- 92.06
- Tief
- 91.75
- Hoch
- 91.76
- Volumen
- 7.014 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- 0.36%
- Jahresänderung
- 0.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8