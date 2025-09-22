KurseKategorien
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

91.76 USD 0.02 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.75 bis zu einem Hoch von 91.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BIL heute?

Die Aktie von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) notiert heute bei 91.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 91.74 und das Handelsvolumen erreichte 7014. Das Live-Chart von BIL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BIL Dividenden?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 91.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIL zu verfolgen.

Wie kaufe ich BIL-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) zum aktuellen Kurs von 91.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 91.76 oder 92.06 platziert, während 7014 und 0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BIL-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 91.29 - 91.80 und der aktuelle Kurs 91.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.36%, bevor sie Orders zu 91.76 oder 92.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) im vergangenen Jahr lag bei 91.80. Innerhalb von 91.29 - 91.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 91.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) im Laufe des Jahres betrug 91.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 91.76 und der Spanne 91.29 - 91.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BIL statt?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 91.74 und 0.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
91.75 91.76
Jahresspanne
91.29 91.80
Vorheriger Schlusskurs
91.74
Eröffnung
91.75
Bid
91.76
Ask
92.06
Tief
91.75
Hoch
91.76
Volumen
7.014 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
0.36%
Jahresänderung
0.33%
