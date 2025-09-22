КотировкиРазделы
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

91.75 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.75, а максимальная — 91.76.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций BIL сегодня?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) сегодня оценивается на уровне 91.75. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 91.74, а торговый объем достиг 2107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 91.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения BIL на графике в реальном времени.

Как купить акции BIL?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) по текущей цене 91.75. Ордера обычно размещаются около 91.75 или 92.05, тогда как 2107 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIL?

Инвестирование в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 91.29 - 91.80 и текущей цены 91.75. Многие сравнивают 0.32% и 0.35% перед размещением ордеров на 91.75 или 92.05. Изучайте ежедневные изменения цены BIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) за последний год составила 91.80. Акции заметно колебались в пределах 91.29 - 91.80, сравнение с 91.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) за год составила 91.29. Сравнение с текущими 91.75 и 91.29 - 91.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIL?

В прошлом SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.74 и 0.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.75 91.76
Годовой диапазон
91.29 91.80
Предыдущее закрытие
91.74
Open
91.75
Bid
91.75
Ask
92.05
Low
91.75
High
91.76
Объем
2.107 K
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
0.35%
Годовое изменение
0.32%
