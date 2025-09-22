- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
Курс BIL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.75, а максимальная — 91.76.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BIL
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Inflation Still Over Target In August
- Core PCE Inflation Holds Steady At 2.9% In August, As Expected
- U.S. Core PCE Inflation Rises As Expected
- CRE In An Easing Cycle: Why Long Rates Matter More Than The Fed
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- 13-Week Money Supply Grows By 3.7% Following Seasonal Trend
- Analyzing A New Direction For The Federal Reserve
- Q2 GDP Growth Revised Up, Stronger Consumer Spending & Private Fixed Investment
- How Does The Federal Reserve Set Interest Rates?
- Singularity And The Buzzard
- Powell Discovers Valuations
- More Fed Interest Rate Cuts: Yielding Independence To Stay Independent
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Weekly Commentary: The Fed, 3rd Mandate, And 1st Amendment
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Gold As Insurance, And Fed Rate Cuts
- The Economic Hippocratic Oath
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIL сегодня?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) сегодня оценивается на уровне 91.75. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 91.74, а торговый объем достиг 2107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 91.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения BIL на графике в реальном времени.
Как купить акции BIL?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) по текущей цене 91.75. Ордера обычно размещаются около 91.75 или 92.05, тогда как 2107 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIL?
Инвестирование в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 91.29 - 91.80 и текущей цены 91.75. Многие сравнивают 0.32% и 0.35% перед размещением ордеров на 91.75 или 92.05. Изучайте ежедневные изменения цены BIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) за последний год составила 91.80. Акции заметно колебались в пределах 91.29 - 91.80, сравнение с 91.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) за год составила 91.29. Сравнение с текущими 91.75 и 91.29 - 91.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIL?
В прошлом SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.74 и 0.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.74
- Open
- 91.75
- Bid
- 91.75
- Ask
- 92.05
- Low
- 91.75
- High
- 91.76
- Объем
- 2.107 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 0.35%
- Годовое изменение
- 0.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8