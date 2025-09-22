QuotazioniSezioni
BIL: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

91.75 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIL ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.75 e ad un massimo di 91.76.

Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BIL oggi?

Oggi le azioni SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF sono prezzate a 91.75. Viene scambiato all'interno di 0.01%, la chiusura di ieri è stata 91.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 2107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF pagano dividendi?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF è attualmente valutato a 91.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIL.

Come acquistare azioni BIL?

Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF al prezzo attuale di 91.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.75 o 92.05, mentre 2107 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BIL?

Investire in SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 91.29 - 91.80 e il prezzo attuale 91.75. Molti confrontano 0.32% e 0.35% prima di effettuare ordini su 91.75 o 92.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF nell'ultimo anno è stato 91.80. All'interno di 91.29 - 91.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 91.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) nel corso dell'anno è stato 91.29. Confrontandolo con gli attuali 91.75 e 91.29 - 91.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIL?

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 91.74 e 0.32%.

Intervallo Giornaliero
91.75 91.76
Intervallo Annuale
91.29 91.80
Chiusura Precedente
91.74
Apertura
91.75
Bid
91.75
Ask
92.05
Minimo
91.75
Massimo
91.76
Volume
2.107 K
Variazione giornaliera
0.01%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
0.35%
Variazione Annuale
0.32%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8