CotationsSections
Devises / AIVI
Retour à Actions

AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

49.82 USD 0.16 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIVI a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.82 et à un maximum de 49.89.

Suivez la dynamique WisdomTree International AI Enhanced Value Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIVI Nouvelles

Range quotidien
49.82 49.89
Range Annuel
38.50 51.31
Clôture Précédente
49.98
Ouverture
49.84
Bid
49.82
Ask
50.12
Plus Bas
49.82
Plus Haut
49.89
Volume
3
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
0.54%
Changement à 6 Mois
13.64%
Changement Annuel
14.56%
20 septembre, samedi