AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
49.82 USD 0.16 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIVI fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.82 ve Yüksek fiyatı olarak 49.89 aralığında işlem gördü.
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIVI haberleri
Günlük aralık
49.82 49.89
Yıllık aralık
38.50 51.31
- Önceki kapanış
- 49.98
- Açılış
- 49.84
- Satış
- 49.82
- Alış
- 50.12
- Düşük
- 49.82
- Yüksek
- 49.89
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.32%
- Aylık değişim
- 0.54%
- 6 aylık değişim
- 13.64%
- Yıllık değişim
- 14.56%
21 Eylül, Pazar