Валюты / AIVI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
50.51 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIVI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.36, а максимальная — 50.51.
Следите за динамикой WisdomTree International AI Enhanced Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIVI
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- The World After U.S. Exceptionalism: A New Chapter For International Equities
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Most Diligent Analyst You’ll Never Meet: How AI Is Rethinking International Value
- The Storm Before The Calm
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Дневной диапазон
50.36 50.51
Годовой диапазон
38.50 51.31
- Предыдущее закрытие
- 50.57
- Open
- 50.36
- Bid
- 50.51
- Ask
- 50.81
- Low
- 50.36
- High
- 50.51
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 15.21%
- Годовое изменение
- 16.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.