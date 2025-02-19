Valute / AIVI
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
49.82 USD 0.16 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIVI ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.82 e ad un massimo di 49.89.
Segui le dinamiche di WisdomTree International AI Enhanced Value Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
49.82 49.89
Intervallo Annuale
38.50 51.31
- Chiusura Precedente
- 49.98
- Apertura
- 49.84
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Minimo
- 49.82
- Massimo
- 49.89
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 0.54%
- Variazione Semestrale
- 13.64%
- Variazione Annuale
- 14.56%
21 settembre, domenica