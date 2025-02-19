KurseKategorien
Währungen / AIVI
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

49.82 USD 0.16 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIVI hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.82 bis zu einem Hoch von 49.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree International AI Enhanced Value Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
49.82 49.89
Jahresspanne
38.50 51.31
Vorheriger Schlusskurs
49.98
Eröffnung
49.89
Bid
49.82
Ask
50.12
Tief
49.82
Hoch
49.89
Volumen
2
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
0.54%
6-Monatsänderung
13.64%
Jahresänderung
14.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K