AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
49.82 USD 0.16 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIVI hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.82 bis zu einem Hoch von 49.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International AI Enhanced Value Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
49.82 49.89
Jahresspanne
38.50 51.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.98
- Eröffnung
- 49.89
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Tief
- 49.82
- Hoch
- 49.89
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 13.64%
- Jahresänderung
- 14.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K