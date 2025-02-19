クォートセクション
通貨 / AIVI
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

49.98 USD 0.41 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIVIの今日の為替レートは、-0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり49.98の安値と49.99の高値で取引されました。

WisdomTree International AI Enhanced Value Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
49.98 49.99
1年のレンジ
38.50 51.31
以前の終値
50.39
始値
49.99
買値
49.98
買値
50.28
安値
49.98
高値
49.99
出来高
2
1日の変化
-0.81%
1ヶ月の変化
0.87%
6ヶ月の変化
14.01%
1年の変化
14.92%
