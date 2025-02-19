报价部分
货币 / AIVI
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

50.39 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AIVI汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点50.33和高点50.39进行交易。

关注WisdomTree International AI Enhanced Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
50.33 50.39
年范围
38.50 51.31
前一天收盘价
50.51
开盘价
50.33
卖价
50.39
买价
50.69
最低价
50.33
最高价
50.39
交易量
2
日变化
-0.24%
月变化
1.70%
6个月变化
14.94%
年变化
15.87%
18 九月, 星期四
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B