货币 / AIVI
AIVI: WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
50.39 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AIVI汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点50.33和高点50.39进行交易。
关注WisdomTree International AI Enhanced Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AIVI新闻
日范围
50.33 50.39
年范围
38.50 51.31
- 前一天收盘价
- 50.51
- 开盘价
- 50.33
- 卖价
- 50.39
- 买价
- 50.69
- 最低价
- 50.33
- 最高价
- 50.39
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.70%
- 6个月变化
- 14.94%
- 年变化
- 15.87%
