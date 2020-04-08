Classic MACD Histogram

Version améliorée du MACD Histogram (pour suivre les variations de momentum)

L’indicateur MACD standard de MT5 utilise la valeur de la ligne MACD elle-même pour le calcul de l’histogramme. Dans des conditions de fluctuations rapides ou de marchés latéraux, ces histogrammes évoluent lentement et ne reflètent pas toujours clairement l’accélération ou la décélération de la force haussière ou baissière. Cela est particulièrement vrai lorsque le prix ne montre pas encore de retournement clair, entraînant un signal retardé.

Dans cette version, la définition classique du MACD Histogram est utilisée :

Histogramme = MACD − Signal

Cela permet de détecter plus sensiblement les changements de momentum acheteur et vendeur, aidant les traders à observer visuellement l’accélération ou la décélération de la tendance. La transition de l’histogramme de la zone négative (force vendeuse) à la zone positive (force acheteuse) fournit des alertes plus précoces que le MACD standard.

Remarques :

Cet indicateur n’est pas un système de trading autonome et ne réalise pas d’ordres automatiquement

Ne prédit pas le prix , sert uniquement à observer le momentum

Recommandé en combinaison avec les niveaux de support/résistance, la structure de tendance et d’autres indicateurs

Cet indicateur est fourni gratuitement et permet une analyse plus claire des variations de momentum dans MT5

De plus, l’histogramme présente une différenciation claire des couleurs : zone négative rouge, zone positive verte, permettant d’évaluer rapidement la force acheteuse et vendeuse ainsi que les points de retournement potentiels.