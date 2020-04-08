Classic MACD Histogram

Version améliorée du MACD Histogram (pour suivre les variations de momentum)

L’indicateur MACD standard de MT5 utilise la valeur de la ligne MACD elle-même pour le calcul de l’histogramme. Dans des conditions de fluctuations rapides ou de marchés latéraux, ces histogrammes évoluent lentement et ne reflètent pas toujours clairement l’accélération ou la décélération de la force haussière ou baissière. Cela est particulièrement vrai lorsque le prix ne montre pas encore de retournement clair, entraînant un signal retardé.

Dans cette version, la définition classique du MACD Histogram est utilisée :

Histogramme = MACD − Signal

Cela permet de détecter plus sensiblement les changements de momentum acheteur et vendeur, aidant les traders à observer visuellement l’accélération ou la décélération de la tendance. La transition de l’histogramme de la zone négative (force vendeuse) à la zone positive (force acheteuse) fournit des alertes plus précoces que le MACD standard.

Remarques :

  • Cet indicateur n’est pas un système de trading autonome et ne réalise pas d’ordres automatiquement

  • Ne prédit pas le prix, sert uniquement à observer le momentum

  • Recommandé en combinaison avec les niveaux de support/résistance, la structure de tendance et d’autres indicateurs

  • Cet indicateur est fourni gratuitement et permet une analyse plus claire des variations de momentum dans MT5

De plus, l’histogramme présente une différenciation claire des couleurs : zone négative rouge, zone positive verte, permettant d’évaluer rapidement la force acheteuse et vendeuse ainsi que les points de retournement potentiels.


Produits recommandés
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
Indicateurs
TrendVigor Index, as an RVI (Relative Vigor Index) indicator, is a technical analysis tool focusing on the intensity of price movement and trend sustainability. It measures the dynamic relationship among opening price, closing price, and full-cycle range to evaluate bull-bear vigor with 50 as the dividing line: a value above 50 indicates dominant bullish momentum, while a value below 50 signals bearish dominance. Its core functions include:   1. Trend Direction Identification: Determine the mai
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
Indicateurs
Klinger Volume Oscillator (KVO) - A Powerful Trend & Momentum Indicator This is an enhanced version of the Klinger Volume Oscillator (KVO) , a widely used indicator designed to help traders identify momentum shifts, trend direction, and overbought/oversold conditions in the market. How the KVO Indicator Works: Volume-Based Trend Identification – Unlike traditional oscillators that rely solely on price movements, the KVO uses both price and volume to detect market trends and momentum shifts .
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps t
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Chaikin Volatility Indicator
MetaQuotes Ltd.
4.33 (3)
Indicateurs
Chaikin's volatility indicator calculates the spread between the maximum and minimum prices. It judges the value of volatility basing on the amplitude between the maximum and the minimum. Unlike Average True Range , Chaikin's indicator doesn't take gaps into account. According to Chaikin's interpretation, a growth of volume indicator in a relatively short space of time means that the prices approach their minimum (like when the securities are sold in panic), while a decrease of volatility in a l
FREE
Tillson TMA T3
Emin Ulucanli
5 (5)
Indicateurs
TILLSON MOVING AVERAGE Également appelé indicateur TMA ou T3. Il s'agit d'une moyenne mobile qui utilise EMA et DEMA dans sa formule et est calculée avec une expansion binomiale du 3e degré.       ...    int      handle1;     //Handle of the Tillson TMA T3.EX5 custom indicator    double   euBuff1[];    int TMAperiod= 12 ;    int TMSshift= 0 ;    double VolumeFactor= 0.618 ;    int OnInit ()    {    ...    handle1= iCustom ( NULL , PERIOD_CURRENT , "Market\\Tillson TMA T3.EX5" ,0,TMAperiod,0,0,TM
FREE
Market Structure Break of Structure MT5
Ilya Malev
Indicateurs
Market Structure - Break of Structure (MS-BOS) for MT5 Added simple dashboard in the right center of the chart - indicating direction of last cancelled BOS level for main set of Timeframes. This panel can be switched off in parameters All my indicators work only at closed bars, they do not repaint any values (if it is not otherwise mentioned in the description). So that they are fully compatible with autotrading, and are ready for making qualitative technical analysis.   Market Structure - Bre
MACD Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicateurs
The Multi-Frame MACD Indicator is a robust MetaTrader 5 (MT5) indicator that utilizes the Moving Average Convergence Divergence (MACD) to analyze trends across multiple timeframes. This indicator synchronizes MACD-based trend signals from up to nine timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) and presents them with clear visual cues, including a colored MACD line, signal arrows, and a customizable dashboard. Perfect for traders seeking momentum and trend reversal insights. Features Multi-
FREE
Detector de Topos e Fundos
Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
Indicateurs
The Top and Bottom Identifier Pro is the essential tool for traders who use technical analysis and price action as the basis for their decisions. In MetaTrader 5, understanding market structure—whether the price is making higher or lower highs and lower lows—is the first step to success. This indicator automates this process, eliminating subjectivity and allowing you to visualize price inflection points with immediate clarity.
FREE
Strong Move
Triet Lam Minh
Indicateurs
This indicator combines RSI(14) and ADX(14) to find out the signal that price moves strongly. When it appears signal (represent by the yellow dot), and price is going down, let consider to open a SELL order. Otherwise, let consider to open a BUY order. In this case, the strength of moving is strong (normally after sideway period), so  we can set TP by 3 times of SL  . 
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
VWAP Level MT5
Francesco Lenza
4.5 (2)
Indicateurs
The VWAP Level indicator is a technical analysis tool that calculates the weighted average price for the traded volumes of a specific asset. The VWAP provides traders and investors with the average price of an asset over a specific time frame. It is commonly used by investors to compare data on "passive" trading operations, such as pension funds and mutual funds, but also by traders who want to check if an asset has been bought or sold at a good market price. To calculate the VWAP level we us
FREE
YKL Multiple Regression
Ygor Keller Luccas
5 (2)
Indicateurs
Indicador Multiple Regression Indicador faz o plot da  Curva de Retorno  e dos canais superior e inferior de uma  regressão para os preços de fechamento do ativo do gráfico. A  Curva de Retorno  é a linha central do indicador e representa a região de equilíbrio do preço entre vendedores e compradores. Nesse indicador o usuário escolhe o tipo da regressão podendo ser de 3 tipos: primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Os plots do indicador são: Linha central – cor padrão preta; Linha superi
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Thread
Sergei Kuzmenko
Indicateurs
Thread indicator is calculating possible values for the upcoming periods. It is built by author’s system, with ability to learn. Input data   ( recommended interval ): Sensitivity to oscillatory motion (integer value, 0 - 8) increase of value shifts priority of calculation towards high-frequency vibrations (increase loads the system) Shift of diagram (integer value, 0 - 8) shifts output of indicator to the right Diagram forecast (integer value, maximum 10) defies the number of periods calculated
FREE
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicateurs
Indicateur Heiken Ashi Smoothed pour MT5 Heiken Ashi avancé avec filtre de lissage. Réduit le bruit, élimine les faux signaux et détecte les tendances tôt. Idéal pour Forex, indices et crypto (H1-D1). Fonctionnement et lissage Le Heiken Ashi traditionnel calcule les bougies en moyennant les valeurs d'ouverture, de clôture, de haut et de bas des périodes précédentes, réduisant déjà l'impact des fluctuations mineures. Cependant, le Heiken Ashi Smoothed élève cette approche en appliquant un filtre
FREE
TTM Squeeze MT5
Tinashe Ndarimani
4.75 (4)
Indicateurs
Overview The TTM Squeeze indicator helps identify low volatility periods (squeeze) that often precede price breakouts. It uses Bollinger Bands (BB) and Keltner Channels (KC) to determine when the market is "coiling" and ready to move. Configuration Guide Volatility Settings The indicator uses Bollinger Bands to measure market volatility. When BBs are inside Keltner Channels, a squeeze is detected. The squeeze suggests the market is consolidating and may soon break out. True Range Option Optional
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
Indicateurs
This indicator is a volume indicator it changes the color of the candles according to a certain number of ticks, and this number of ticks can be informed by the user both the number of ticks and the color of the candles, this indicator works in any graphical time or any asset, provided that the asset has a ticker number to be informed. This indicator seeks to facilitate user viewing when analyzing candles with a certain number of ticks.
FREE
Cloud Trend Martrix
Alvaro Garcia Batelli
Indicateurs
Cloud Trend Matrix: The Trend Indicator That Adapts to the Market Tired of indicators that work well in strong trends but generate dozens of false signals in sideways markets? The Cloud Trend Matrix was designed to solve this exact problem. It's not just another trend follower; it's an intelligent system that reads market volatility and adapts its entry triggers to deliver signals with a higher probability of success. ️ The Concept: A Low-Latency Cloud Unlike traditional indicators, the Cloud T
FREE
Magic Trend
Arnold Kurapa
3.67 (3)
Indicateurs
Magic Trend  This MT5 indicator is a Moving Average with 3 signal colors. The 3 input parameters on this Indicator give you a chance to set any Moving Average of choice. A combination of 2 different exponential moving averages, relative strength index, commodity channel index, and William's percent range provide the signals. White color = Null/No/Exit Signal Green color = Buy Signal Red color = Sell Signal Point To Note: Confirm the color change only after the current candle closes to avoid
FREE
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Indicateurs
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend. Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimate
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description Générale L’Indicateur Fair Gap Value identifie et met en évidence les « fair value gaps » sur le graphique de MetaTrader 5. Un fair gap se forme lorsqu’un vide de prix apparaît entre le plus bas d’une bougie et le plus haut d’une bougie située deux périodes plus tôt. L’indicateur dessine des rectangles colorés (haussiers et baissiers) pour souligner ces zones et offrir un support visuel aux stratégies basées sur les mouvements de prix. Fonctionnalités Clés Détection de gap haussier :
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicateurs
Hurst Buy and Sell This innovative indicator, inspired by xAI Grok intelligence, uses the Hurst exponent to identify the nature of the market and generate buy/sell signals. The EA for this indicator (Hurst Razer PRO EA MT5) is now available, you can see it by clicking here!  https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller  If you want more signals from the indicator, change the minimum number of bars between consecutive signals. The lower the value, the more signals it
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Indicateurs
SSACD - Singular Spectrum Average Convergence/Divergence This is an analogue of the MACD indicator based on the Caterpillar-SSA ( Singular Spectrum Analysis ) method. Limited version of the SSACD Forecast indicator. Limitations include the set of parameters and their range. Specificity of the method The Caterpillar-SSA is an effective method to handle non-stationary time series with unknown internal structure. The method allows to find the previously unknown periodicities of the series and make
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicateurs
Weis Waves est un indicateur technique développé par David Weis, inspiré des principes de Richard Wyckoff. Contrairement au volume traditionnel, affiché barre par barre, Weis Waves cumule le volume en “vagues” haussières ou baissières, redémarrant le comptage dès que la direction du prix change. Cette approche permet aux traders de visualiser clairement la véritable force des mouvements du marché , car chaque vague reflète l’intensité du volume derrière une série de bougies. Caractéristiques
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicateurs
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indicateurs
The indicator looks for consolidation (flat) in the market at a certain time, builds a box-channel and marks levels indented from it for a breakdawn. After crossing one of the levels, the indicator marks the zone for take profit and calculates the corresponding profit or loss in the direction of this entry on the panel. Thus, the indicator, adjusting to the market, finds a flat area of the market, with the beginning of a trend movement to enter it. Version for MT4: https://www.mql5.com/en/market
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicateurs
My Fibonacci MT5 An automated Fibonacci indicator for MetaTrader 5 that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formatio
FREE
OBV macd
Shahabeddin Baset
5 (5)
Indicateurs
OBV MACD Calculating MACD based on OBV data Features 3 outputs: MACD & Signal & Histogram 4 Colored Histogram Smoothing factor show/hide option for MACD & Signal lines Description Among the few indicators developed for working with volume data, OBV (On Balance Volume) is the simplest yet most informative one. Its logic is straightforward: when the closing price is above the previous close, today's volume is added to the previous OBV; conversely, when the closing price is below the previous close
FREE
Magnified Price
Suraj Sharma
Indicateurs
Magnified Price Experience trading like never before with our Magnified Price indicator by BokaroTraderFx , designed exclusively for MetaTrader 5. This revolutionary tool provides traders with instant insights into price movements, offering a clear advantage in today's fast-paced markets. Key Features: 1. Real-time Precision: Instantly magnify price action to uncover hidden trends and patterns.  2. Enhanced Visibility: Clear visualization of price movements with adjustable zoom levels. 3. User
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis