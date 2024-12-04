Trendlines with Breaks Scanner MT5

5
Special offer: ALL TOOLS, just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux traders de saisir des opportunités de trading avec précision et confiance.

Voir la version pour MT4 à l’adresse :Trendlines with Breaks Scanner MT4

Voir plus de produits à : All Products

Caractéristiques clés

1. Détection des cassures en temps réel

  • Alertes de cassure : Soyez immédiatement averti lorsque le prix franchit une ligne de tendance. Les alertes intégrées garantissent que vous ne manquez jamais un mouvement critique du marché.
  • Détections sans repaint : Les cassures sont détectées lorsqu'elles se produisent, fournissant des signaux précis et fiables sans repaint.
2. Lignes de tendance automatiques et personnalisables
  • Lignes de tendance dynamiques : Lignes de tendance tracées automatiquement à partir de points pivots pour identifier les tendances sans effort.
  • Pente ajustable : Ajustez la pente des lignes de tendance pour qu'elles correspondent à votre stratégie de trading unique.
3. Méthodes multiples de calcul de la pente
  • ATR (Average True Range) : Produit des lignes de tendance stables et cohérentes, idéales pour les marchés peu volatils.
  • Stdev (Écart-type) : Parfait pour capturer les tendances sur des marchés très volatils.
  • Linreg (Régression linéaire) : Lignes de tendance modélisées statistiquement, idéales pour les analyses de tendance à long terme.
4. Scanner multi-devises et multi-échelles de temps
  • Scanner de paires : Surveillez et analysez plusieurs paires simultanément.
  • Détection multi-échelles : Identifiez les cassures à travers différents horizons temporels, des graphiques d'une minute aux intervalles quotidiens et hebdomadaires, offrant une flexibilité pour tous les styles de trading.
Comment utiliser

Trendlines with Breaks Scanner est compatible avec toute méthodologie de trading, permettant aux traders de détecter les cassures et d’anticiper les mouvements futurs des prix.

Précision accrue avec les méthodes de calcul de la pente
  • ATR : Fournit des lignes de tendance stables avec moins de faux signaux.
  • Stdev : Optimisé pour les marchés volatils, capturant les changements rapides de tendance.
  • Linreg : Idéal pour les prévisions de tendance à long terme et stables.
Personnalisation du repaint
  • Mode par défaut : Les lignes de tendance sont repaintées (décalées dans le passé) pour analyser l'évolution historique des prix.
  • Mode en temps réel : Désactivez le repaint pour des mises à jour en temps réel des lignes de tendance et la détection des cassures.
Aperçu des paramètres
Paramètre Description
Longueur Définit la période du point pivot pour la génération des lignes de tendance.
Pente Règle l'inclinaison des lignes de tendance. Les valeurs supérieures à 1 créent des lignes plus inclinées.
Méthode de calcul de la pente Choisissez la méthode de calcul de la pente : ATR, Stdev ou Linreg.
Repaint Activez ou désactivez le repaint pour passer entre l'analyse historique et en temps réel des lignes de tendance.
Paramètres du scanner Choisissez des paires de devises spécifiques pour scanner les signaux de cassure.
Alertes Activez les alertes pour la détection des cassures en temps réel.
Pourquoi choisir Trendlines with Breaks Scanner ?

Trendlines with Breaks Scanner est plus qu’un simple outil de lignes de tendance : c’est votre assistant complet de trading. Avec ses alertes de cassures en temps réel, ses fonctionnalités personnalisables et ses capacités de scan multi-devises, cet indicateur vous garantit de rester en avance dans un marché en constante évolution.

Que vous soyez un trader intraday ou un investisseur à long terme, cet outil fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et maximiser votre potentiel de trading.


Avis 3
Md Jewel Khan
180
Md Jewel Khan 2025.07.22 15:30 
 

Good indicator 15-minute or higher time signal works fine.

happy panda
232
happy panda 2025.06.02 04:11 
 

Very good! Already making my trading easier, I love breakout trading and this is a gem! 💎

Chris Cronje
186
Chris Cronje 2025.03.18 10:57 
 

The basic indicator is already excellent, but the scanner and dashboard is what really makes this it amazing. Highly recommended if you like trading with trendlines and breakouts.

Produits recommandés
Trendlines Oscillator MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Les nouveaux outils   seront à   $30   pendant la   première semaine   ou pour les   3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Trendlines Oscillator identifie la tendance et le momentum à l’aide de distances normalisées entre le prix actuel et les dernières lignes de tendance haussières (support) et baissières (résistance) détectées. Voir davantage pour la version MT
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Niveaux de Tendance (Trend Levels) est méticuleusement conçu pour identifier les niveaux de tendance critiques — Haut, Moyen et Bas — pendant les mouvements de marché. Avec des calculs en temps réel basés sur les valeurs les plus hautes, les plus basses et les niveaux moyens
Specter Trend Cloud MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou pour les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Specter Trend Cloud est un outil de visualisation de tendance basé sur les moyennes mobiles, conçu pour mettre en avant la direction du marché et les principales opportunités de retest. En combinant des moyennes adaptatives avec un ajustement de volatilité
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Indicateurs
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicateurs
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.61 (135)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Buyside and Sellside Liquidity MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Offre spéciale : TOUS LES OUTILS , seulement $35 chacun ! Les nouveaux outils   seront à   $30   pendant la   première semaine   ou pour les   3 premiers achats !  Chaîne Trading Tools sur MQL5 : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur visualise   les niveaux de liquidité   et   les zones de liquidité   basés sur les   concepts ICT   , ainsi que des Liquidity Voids pour mettre en évidence les déplacements de prix unidirectionnels. Il se concentre sur les e
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicateurs
La description :  nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel indicateur gratuit basé sur l'un des indicateurs professionnels et populaires du marché des changes (PSAR). Cet indicateur est une nouvelle modification de l'indicateur SAR parabolique original. Dans l'indicateur pro SAR, vous pouvez voir un croisement entre les points et le graphique des prix. le croisement n'est pas un signal mais parle du potentiel de fin de mouvement, vous pouvez commencer à acheter par un nouveau point b
FREE
Volumatic Fair Value Gaps MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Les nouveaux outils   seront à   $30   pendant la   première semaine   ou pour les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Volumatic Fair Value Gaps (FVG) identifie et maintient des zones significatives de déséquilibre de prix et décompose le volume directionnel au sein de chaque gap. Le volume est échantillonné depuis une unité de temps inférieure (M1 par défaut, s
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicateurs
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicateurs
Développement de la version précédente de l'indicateur ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicateur standard ZigZag modifié avec ajout d'informations sur la longueur d'onde en points, niveaux et différentes logiques d'alertes Améliorations générales : Adaptation du code pour MetaTrader 5 Travail optimisé avec les objets graphiques Nouveautés : Niveaux horizontaux aux extrêmes Choix du type de niveaux : horizontal/rayons/segments Filtre de niveaux liquides (non percés par le prix) Tampon po
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicateurs
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicateurs
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicateurs
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , cet outil trace des zones d'offre et de demande basées sur des chandeliers à fort momentum, vous permettant d'identifier ces zones sur plusieurs unités de temps grâce à la fonctionnalité   timeframe selector   . Avec des étiquettes de rete
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Sigma Indicator
Ahmed Furqan
Indicateurs
Sigma Indicator is used by Sigma Expert advisor for plotting the zones but now its available for members to apply their stratagies on Sigma supply and demand levels. Instructions:  1- Donot Change time frames instead run several pairs with different time frames with sigma indicator 2- For exness : Search for smaller zone = True For other brokers keep it False 3- Maximum zone size = 0 4- Minimum zone size = 0  5 - Back candles = 300
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicateurs
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (71)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (44)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter l
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.18 (22)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (18)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Achetez RFI LEVELS maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de niveaux avancés Pour recevoir, écrivez en messages privés. INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicateurs
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicateurs
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (4)
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
Indicateurs
MACD Intraday Trend PRO est un indicateur développé grâce à une adaptation du MACD original créé par Gerald Appel dans les années 1960. Au fil des années de négociation, il a été observé qu'en modifiant les paramètres du MACD avec les proportions de Fibonacci, nous obtenons une meilleure présentation de la continuité des mouvements de tendance, ce qui permet de détecter plus efficacement le début et la fin d'une tendance de prix. En raison de son efficacité à détecter les tendances de prix, i
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicateurs
Inquiet pour votre prochain trade ? Fatigué de ne pas savoir si votre stratégie fonctionne vraiment ? Avec CRT Liquidity Pro, vous tradez avec des statistiques réelles, pas des émotions. Connaissez vos probabilités, suivez vos performances et tradez avec confiance — basé sur la Puissance de 3, la détection intelligente de liquidité et les confirmations CRT. Voulez-vous voir la réalité de la stratégie CRT Liquidity ? Après votre achat, contactez-nous et nous vous offrirons gratuitement l’un de n
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Plus de l'auteur
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , cet outil trace des zones d'offre et de demande basées sur des chandeliers à fort momentum, vous permettant d'identifier ces zones sur plusieurs unités de temps grâce à la fonctionnalité   timeframe selector   . Avec des étiquettes de rete
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.67 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel. Basé sur la logique éprouvée du SuperTrend de Kivanc
FREE
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduction Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil ai
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance de l'IA avec le SuperTrend AI Clustering avec Scanner , un outil révolutionnaire pour MetaTrader 4 (MT4). Cet indicateur redéfinit l'analyse du marché en combinant le clustering K-means avec l'indicateur SuperTrend largement populaire, offrant aux traders un avanta
ML Adaptive SuperTrend MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Libérez la puissance de l'apprentissage automatique avancé avec le Machine Learning Adaptive SuperTrend , un indicateur de pointe conçu pour s'adapter en douceur aux conditions de marché changeantes. En intégrant le clustering par k-means à la méthodologie SuperTrend, cet indicateur perm
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line MT5 avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvem
FREE
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels est un indicateur avancé de suivi de tendance qui exploite la technologie de pointe des filtres de Kalman pour fournir aux traders des signaux analytiques puissants. Conçu pour être précis et adaptable, cet outil identifie non seulement des zones critiques de support
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduction Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil ai
Breakaway Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'outil Breakaway Fair Value Gaps (FVG) est une solution de pointe conçue pour permettre aux traders d'identifier les zones où le prix s'est éloigné de l'équilibre, offrant des analyses approfondies sur les probabilités de correction. Cet outil ne se contente pas de mettre en évidence de
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage en constante évolution du trading financier, identifier et analyser avec précision les niveaux de support et de résistance est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. SnR Retest and Break Multi-Timeframe est un indicateur de support et de résistan
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vue d’ensemble OA SnR Power est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier et évaluer la force des niveaux de support et de résistance. En intégrant des facteurs clés tels que le volume de trading, la fréquence des rebonds et le nombre de retests, cet indicateur offre u
FREE
Kalman Trend Levels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels est un indicateur avancé de suivi de tendance qui exploite la technologie de pointe des filtres de Kalman pour fournir aux traders des signaux analytiques puissants. Conçu pour être précis et adaptable, cet outil identifie non seulement des zones critiques de support
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Le Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe est un outil avancé d'analyse technique conçu pour les traders professionnels, aidant à identifier les zones potentielles de renversement des prix en combinant des signaux et des modèles clés du marché. Avec des capacités d'affichage multi-
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage actuel du trading financier, où la volatilité est importante, l’identification précise des niveaux de support et de résistance est cruciale pour permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Predictive Ranges Scanner Multi-TF est un outil avancé conçu pour aid
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel.  Vous pouvez ajuster la méthode de calcul de l' ATR entr
FREE
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvements
FREE
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'outil Breakaway Fair Value Gaps (FVG) est une solution de pointe conçue pour permettre aux traders d'identifier les zones où le prix s'est éloigné de l'équilibre, offrant des analyses approfondies sur les probabilités de correction. Cet outil ne se contente pas de mettre en évidence de
Filtrer:
Md Jewel Khan
180
Md Jewel Khan 2025.07.22 15:30 
 

Good indicator 15-minute or higher time signal works fine.

happy panda
232
happy panda 2025.06.02 04:11 
 

Very good! Already making my trading easier, I love breakout trading and this is a gem! 💎

Chris Cronje
186
Chris Cronje 2025.03.18 10:57 
 

The basic indicator is already excellent, but the scanner and dashboard is what really makes this it amazing. Highly recommended if you like trading with trendlines and breakouts.

Duc Hoan Nguyen
49930
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.03.20 09:08
Thank you for your review!
Glad you’re enjoying the tool and finding it useful.
Happy trading!
Répondre à l'avis