Volumatic Fair Value Gaps MT4 Multi Timeframe

Volumatic Fair Value Gaps (FVG) identifie et maintient des zones significatives de déséquilibre de prix et décompose le volume directionnel au sein de chaque gap. Le volume est échantillonné depuis une unité de temps inférieure (M1 par défaut, sélectionnable), réparti entre achats et ventes, puis affiché sous forme de deux barres en pourcentage dont la somme fait 100 %. Chaque FVG affiche aussi, sur son bord droit, une étiquette de volume total échangé. Un gap est considéré comme atténué et supprimé lorsque le prix franchit sa limite opposée, soit par la clôture (plus strict), soit par contact de mèche haut/bas (plus sensible), selon les réglages utilisateur.

Concepts et logique centrale

Définition des FVG : déséquilibre sur trois bougies où le prix « saute » la négociation ; l’outil trace des gaps haussiers/baissiers et les prolonge automatiquement vers la droite jusqu’à atténuation.

Filtrage par taille : conserve les gaps notables via un percentile de taille relative ; des seuils optionnels min/max en points s’adaptent au symbole et à l’unité de temps.

Ventilation du volume : agrège le volume de l’UT inférieure dans la plage de chaque gap, sépare les contributions acheteuses/vendeuses et affiche deux barres % en ligne (somme = 100 %) ainsi que le volume total du gap.

Atténuation : suppression par clôture au-delà de la limite ou par contact de mèche, selon la configuration.

Commandes d’affichage et paramètres principaux

Profondeur d’analyse : limite l’historique évalué (0 = tout l’historique).

UT source du volume : UT inférieure (M1 par défaut).

Types de gaps : activer séparément les FVG haussiers et baissiers.

Visuels de volume : activer/désactiver les barres en % et l’étiquette de volume total par gap.

Fresh vs. Touched : indique si un gap reste intact ou a été touché par le prix.

Étiquettes et esthétique : régler la taille des étiquettes, les couleurs des zones, la transparence, la couleur/la transparence après atténuation et, en option, une étiquette d’UT.

Extension à droite : définir la projection du corps du gap vers la droite (0 = jusqu’à la bougie actuelle).

Limites de capacité : plafonner le nombre de FVG actifs pour préserver la réactivité.

Alertes et interaction rapide

Événements d’alerte : lors de la détection, du contact et de l’atténuation des gaps.

Canaux de diffusion : message à l’écran, notification push, e-mail et son (fichier audio sélectionnable).

Basculer par raccourci : raccourci clavier optionnel pour afficher/masquer rapidement les couches FVG lorsque le sélecteur d’UT n’est pas utilisé.

Sélecteur d’UT optionnel

Sélecteur sur le graphique : affiche un panneau compact avec une liste prédéfinie d’UT.

Préréglages par UT : éventuellement des paramètres distincts par UT (percentile de taille, points min/max, visuels de volume, Fresh/Touched, étiquettes, capacité, couleurs, extension droite, options d’atténuation).

Disposition du panneau : ajuster largeur/hauteur, position mobile ou fixe, couleurs de fond/texte, famille et taille de police.

Configuration pratique (flux recommandé)

Choisir la source de volume : commencer par M1 pour le détail ; basculer si la liquidité/volatilité suggère une autre UT inférieure. Resserrez le filtre : augmenter le percentile de taille relative et/ou les points minimum pour cibler les déséquilibres significatifs ; utiliser des points maximum pour exclure les gaps trop larges. Sélectionner le mode d’atténuation : Basé sur la clôture : plus conservateur ; supprime uniquement quand la bougie clôture au-delà de la limite.

Basé sur haut/bas : plus réactif ; supprime lorsque la mèche touche la limite. Lire les indices de chaque gap : interpréter les % acheteur/vendeur avec le volume total du gap pour évaluer la participation directionnelle. Préserver l’efficacité visuelle : régler transparence, extension droite, limite de gaps actifs et contrôle des chevauchements pour garder un graphique lisible et performant.

Conclusion

L’outil fournit un cadre structuré centré sur l’emplacement des déséquilibres et la manière dont le volume y participe. Avec un filtrage flexible par taille, des barres % achat/vente et des étiquettes de volume total par gap, une atténuation configurable, des alertes et des préréglages optionnels par UT, les utilisateurs peuvent organiser l’information de façon cohérente et l’adapter à un large éventail de conditions de marché.