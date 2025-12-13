Offre d'introduction : 800 pour les acheteurs précoces. Une fois 15 exemplaires vendus, le prix sera augmenté à 1077. Actuellement, 1 copies vendues.





Evara - Trading algorithmique de nouvelle génération

Alimenté par une IA avancée et un apprentissage automatique adaptatif, Evara évolue continuellement avec les conditions du marché, combinant reconnaissance de motifs historiques avec exécution en temps réel pour une précision de trading supérieure.





DM moi pour obtenir une Licence d'essai limitée au trading de démonstration pendant quelques jours. Une fois achetée , envoyez-moi un message pour recevoir un Robot gratuit pour votre confiance.

Guide de Backtest : contactez-moi directement et je vous fournirai le fichier des réglages et les étapes.





[Chaîne pour les nouvelles et mises à jour]





Avantages clés du trading :

Stratégie de Scalping basée sur l'ATR – Applique les données de plage de variation vraie moyenne pour chronométrer rapidement les scalps dans des environnements volatils, optimisant la précision d'entrée et de sortie

Filtre RSI de précision - Notre algorithme RSI propriétaire filtre 87 % des faux signaux tout en maintenant des entrées à haute probabilité

Technologie de synchronisation du marché - Filtre de temps de trading intégré qui se concentre automatiquement sur les périodes de liquidité maximale à travers les sessions





Evara inclut une protection à plusieurs niveaux avec :

Prise de bénéfices basée sur l'analyse de la volatilité

Surveillance des tirages en temps réel

Réduction automatique du risque en période de forte volatilité





L'installation prend quelques secondes - il suffit de l'attacher au graphique EURUSD (M15)

[Guide sur la façon de faire fonctionner l'EA]





Optimisé pour plusieurs paires de devises, y compris :EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Exigences minimales :

$100 (Mode standard)

$1000 (Mode risqué)





Rejoignez notre chaîne Telegram pour des notifications en temps réel, des réglages d'experts et des mises à jour.

"Tradez avec précision, pas par intuition. Laissez les algorithmes intelligents de Evara travailler 24/5 pour faire croître votre compte."