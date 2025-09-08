UScalper30

UScalper30 – Conseiller Expert de Trading Automatisé ATR-RSI

Résumé
UScalper30 EA utilise les indicateurs ATR et RSI pour identifier les opportunités de trading potentielles près des niveaux de support et de résistance, offrant des entrées structurées et des outils automatisés de gestion des risques.

Fonctionnalités principales

  • Entrées à double confirmation

    • Vente lorsque RSI est en zone de surachat et que le prix approche de la résistance.

    • Achat lorsque RSI est en zone de survente et que le prix approche du support.

    • Confirmation du momentum via ATR.

  • Stop Loss, Take Profit et Trailing Stop ajustables

    • SL et TP calculés automatiquement selon des multiplicateurs ATR.

    • Trailing stop adapté à la volatilité du marché.

  • Ajustement Break-Even

    • SL peut être déplacé au niveau break-even plus buffer après mouvement favorable.

  • Filtres de trading

    • Filtre MA pour limiter les trades contre la tendance.

    • Filtre de spread pour éviter les marchés fins ou coûteux.

    • Filtre jour de la semaine pour contrôler les jours de trading.

    • Filtre de session pour se concentrer sur des sessions spécifiques.

  • Fermeture automatique des profits

    • Trades fermés automatiquement après un certain nombre de pips.

  • Détection support et résistance

    • Vérifie les hauts/bas récents pour confirmation supplémentaire.

Entrées et personnalisation

  • Taille de lot – position fixe.

  • Période et multiplicateurs ATR – pour SL, TP, trailing stop.

  • Période et niveaux RSI – seuils surachat/survente.

  • Filtre MA – période, méthode, type de prix.

  • Paramètres break-even – déclencheur et buffer en points.

  • Jours et heures de trading – activation/désactivation.

  • Filtre de spread – spread maximal autorisé.

Recommandations

  • Timeframe : M5 recommandé pour tests.

  • Symboles : US30 et autres instruments liquides.

  • Exemple de broker : ICMarkets (ou tout broker supportant MT5).

  • VPS recommandé pour fonctionnement continu.

  • Test sur compte démo avant utilisation live.


