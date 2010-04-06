Arrow Strategy Builder

Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor qui mémorise les flèches haut/bas placées par l’utilisateur sur le graphique et génère des signaux de trading lorsque les mêmes conditions se répètent. Convient aux débutants comme aux traders expérimentés, avec une interface intuitive et des fonctions d’automatisation sur tout instrument financier.

La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici.

Caractéristiques principales

  • Création facile de stratégies : Placez des flèches (Achat/Vente) sur le graphique pour marquer les points d’entrée.

  • Signaux basés sur des indicateurs : Utilise quatre indicateurs populaires — RSI, CCI, DeMarker et WPR — pour enregistrer et reproduire des signaux selon des modèles définis par l’utilisateur.

  • Support multilingue : L’interface de l’EA s’adapte à la langue du terminal (anglais, russe, allemand, japonais, chinois).

  • Correspondance flexible des signaux : Ouverture d’ordres lorsque les conditions actuelles correspondent aux signaux enregistrés avec un pourcentage minimal de similarité spécifié.

Fonctionnement de l’EA

  • Placer un signal : Cliquez sur [Set Signal] dans le panneau de contrôle et placez une flèche (haut = Achat, bas = Vente) au point souhaité du graphique.

  • Enregistrer un signal : Cliquez sur [Record signal] ; l’EA sauvegarde les valeurs des indicateurs sélectionnés (RSI, CCI, DeMarker, WPR) sur les trois dernières bougies au moment du placement de la flèche.

  • Trading & optimisation : En temps réel ou dans le testeur de stratégies, l’EA surveille la correspondance entre les valeurs actuelles des indicateurs et les modèles enregistrés. Si la correspondance dépasse le seuil défini (par défaut 60 %), une position est ouverte dans le sens du signal. Une optimisation dans le testeur de stratégies est recommandée pour s’adapter à chaque instrument et unité de temps.

L’EA utilise des modèles d’indicateurs pour reconnaître les schémas. Par défaut, tous les indicateurs sont activés. Vous pouvez choisir ceux à utiliser et les afficher sur le graphique.

Paramètres principaux

Paramètres de risque et d’ordres :

  • Default Lot: Taille de lot initiale

  • Trading Direction: Direction de trading

  • Use Risk Percent per Trade: Active le calcul du lot basé sur le pourcentage de risque

  • Risk Percent per Trade: Pourcentage de risque par opération

  • Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Pourcentage minimal de correspondance du modèle pour ouvrir une position

  • Magic Number: Identifiant unique de l’EA

Paramètres de profit et de perte :

  • Use Close Positions by Equity Threshold: Active la clôture des positions selon un seuil d’équité

  • Equity Threshold for Closing Positions: Seuil d’équité pour la clôture

  • Enable Pause Between Trades: Pause entre les trades

  • Pause in Bars After Opening Position: Durée de la pause (en barres)

  • Delay from instant opening of trades after EA launch: Délai d’ouverture des trades après le lancement de l’EA

Paramètres des indicateurs :

  • Use RSI / Use CCI / Use DeMarker / Use Williams Percent Range: Activer/désactiver les indicateurs

  • Show Indicators on Chart: Afficher les indicateurs sur le graphique

  • Clear Data File on Start: Effacer le fichier de données au démarrage

  • Data File Name: Nom du fichier de stockage des modèles

Recommandations d’utilisation
L’EA est fourni avec un ensemble conservateur de paramètres préconfigurés pour EURUSD en M1 (période 2024–2025). Pour d’autres instruments ou périodes, testez et optimisez dans le testeur de stratégies de MetaTrader 5.

Notes importantes
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. L’EA ne garantit pas de profits et sert à automatiser des stratégies fondées sur des modèles définis par l’utilisateur. Testez toujours sur compte démo avant le trading réel.


Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experts
PurrTradeX est un Expert Advisor (EA) qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des stratégies de trading personnalisées basées sur leurs propres signaux d’indicateurs. L’EA capture les signaux à partir de flèches placées manuellement ou générées automatiquement sur le graphique et les utilise pour identifier des opportunités de trading. Fonctionnalités principales Enregistrement des signaux : placez des flèches sur le graphique pour marquer des signaux d’achat ou de vente. L’EA enregi
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
FiboSens AI
Konstantin Chechnev
Experts
FiboSens AI – has modern solutions for automating trading strategies based on Fibonacci levels. With a wide range of features, it allows for precise order management and adaptability to a variety of trading strategies and ideas. Key Features · Analysis of Fibonacci levels: customization for any currency pair and chart period. · Trend analysis: the ability to trade with or against the trend. · Automatic closing: customizable parameters for take profit, stop loss, closing based on the total e
FREE
PurrTradeX Signals Mt4
Konstantin Chechnev
Experts
Visual trading with the mind — "from arrow to trade". The Expert Advisor turns your arrows (a graphical object) on the chart into a signal database and automatically trades on similar situations. Mark the idea and get a trading algorithm. Mark the optimal entry points in the past — EA will do the rest. You can set any number of signals yourself or rely on an automatic algorithm that determines trends in the past using the ZigZag indicator. PurrTradeX remembers all the placed labels and opens
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
