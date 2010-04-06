Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor qui mémorise les flèches haut/bas placées par l’utilisateur sur le graphique et génère des signaux de trading lorsque les mêmes conditions se répètent. Convient aux débutants comme aux traders expérimentés, avec une interface intuitive et des fonctions d’automatisation sur tout instrument financier.

La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici.

Caractéristiques principales

Création facile de stratégies : Placez des flèches (Achat/Vente) sur le graphique pour marquer les points d’entrée.

Signaux basés sur des indicateurs : Utilise quatre indicateurs populaires — RSI, CCI, DeMarker et WPR — pour enregistrer et reproduire des signaux selon des modèles définis par l’utilisateur.

Support multilingue : L’interface de l’EA s’adapte à la langue du terminal (anglais, russe, allemand, japonais, chinois).

Correspondance flexible des signaux : Ouverture d’ordres lorsque les conditions actuelles correspondent aux signaux enregistrés avec un pourcentage minimal de similarité spécifié.

Fonctionnement de l’EA

Placer un signal : Cliquez sur [Set Signal] dans le panneau de contrôle et placez une flèche (haut = Achat, bas = Vente) au point souhaité du graphique.

Enregistrer un signal : Cliquez sur [Record signal] ; l’EA sauvegarde les valeurs des indicateurs sélectionnés (RSI, CCI, DeMarker, WPR) sur les trois dernières bougies au moment du placement de la flèche.

Trading & optimisation : En temps réel ou dans le testeur de stratégies, l’EA surveille la correspondance entre les valeurs actuelles des indicateurs et les modèles enregistrés. Si la correspondance dépasse le seuil défini (par défaut 60 %), une position est ouverte dans le sens du signal. Une optimisation dans le testeur de stratégies est recommandée pour s’adapter à chaque instrument et unité de temps.

L’EA utilise des modèles d’indicateurs pour reconnaître les schémas. Par défaut, tous les indicateurs sont activés. Vous pouvez choisir ceux à utiliser et les afficher sur le graphique.

Paramètres principaux

Paramètres de risque et d’ordres :

Default Lot: Taille de lot initiale

Trading Direction: Direction de trading

Use Risk Percent per Trade: Active le calcul du lot basé sur le pourcentage de risque

Risk Percent per Trade: Pourcentage de risque par opération

Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Pourcentage minimal de correspondance du modèle pour ouvrir une position

Magic Number: Identifiant unique de l’EA

Paramètres de profit et de perte :

Use Close Positions by Equity Threshold: Active la clôture des positions selon un seuil d’équité

Equity Threshold for Closing Positions: Seuil d’équité pour la clôture

Enable Pause Between Trades: Pause entre les trades

Pause in Bars After Opening Position: Durée de la pause (en barres)

Delay from instant opening of trades after EA launch: Délai d’ouverture des trades après le lancement de l’EA

Paramètres des indicateurs :

Use RSI / Use CCI / Use DeMarker / Use Williams Percent Range: Activer/désactiver les indicateurs

Show Indicators on Chart: Afficher les indicateurs sur le graphique

Clear Data File on Start: Effacer le fichier de données au démarrage

Data File Name: Nom du fichier de stockage des modèles

Recommandations d’utilisation

L’EA est fourni avec un ensemble conservateur de paramètres préconfigurés pour EURUSD en M1 (période 2024–2025). Pour d’autres instruments ou périodes, testez et optimisez dans le testeur de stratégies de MetaTrader 5.

Notes importantes

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. L’EA ne garantit pas de profits et sert à automatiser des stratégies fondées sur des modèles définis par l’utilisateur. Testez toujours sur compte démo avant le trading réel.



