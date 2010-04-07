S500 Precision Block Indicator

Indicateur S 500 Precision Block – Votre Visualisation Gratuite des Blocs d'Ordres

Cet indicateur affiche précisément les Blocs d'Ordres haussiers et baissiers sur les graphiques M30 du S&P 500 – directement extrait de notre EA "S 500 Precision Block" éprouvé. Découvrez l'action des prix pure et améliorez votre vue d'ensemble du marché.

Note Importante : Cet indicateur a été spécifiquement développé et optimisé pour les symboles S&P 500 sur la période M30. Sa fonctionnalité fiable n'est garantie que dans cette configuration spécifique.

Intéressé par le trading automatisé ? L'Expert Advisor "S 500 Precision Block" est également disponible et automatise la négociation de ces Blocs d'Ordres avec une stratégie sophistiquée. Retrouvez-le sur le MQL5 Store !



