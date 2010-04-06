One lick close all
- Utilitaires
- Jun Xiao
- Version: 1.0
- Activations: 5
Cet outil peut vous aider à fermer tous les ordres ouverts en un seul clic, cliquez simplement sur "Tout fermer". Si vous souhaitez uniquement fermer les ordres rentables, cliquez sur le bouton "Fermer les ordres rentables". Après avoir cliqué, tous les ordres flottants seront fermés. Tous les ordres seront liquidés ; si vous souhaitez clôturer uniquement les ordres avec des pertes flottantes, cliquez sur le bouton « Fermer les ordres perdants ». Après avoir cliqué, tous les ordres avec des pertes flottantes seront liquidés.