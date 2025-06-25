MachineTrader EA
- Experts
- Timothy Chuma Ifiora
- Version: 1.3
- Mise à jour: 25 juin 2025
💡 MachineTrader EA
Trading intelligent propulsé par l'IA. Conçu pour reconnaître, réagir et gagner.
MachineTrader EA est un système de trading automatisé à la fois puissant et facile à utiliser, basé sur une technologie avancée de reconnaissance de motifs par intelligence artificielle. Il vise à capturer des opportunités à forte probabilité tout en réduisant le bruit du marché.
✅ Optimisé pour les graphiques de 30 minutes (M30)
✅ Négocie principalement le GBPUSD (également EURUSD ; support AUDUSD à venir)
📈 Installation simple. Performance fiable.
MachineTrader EA peut fonctionner comme votre système principal ou en complément d'autres stratégies. Il suffit de l’attacher au graphique, et il s’occupe du reste – aucun réglage nécessaire.
⚙️ Exigences et recommandations
Courtier : tout courtier avec des spreads faibles (ex. : IC Markets, IC Trading, Valutrades)
Dépôt minimum : $300
Dépôt recommandé : $2000
Effet de levier : 1:50 ou plus
Type de compte : avec couverture (hedging)
VPS : fortement recommandé pour un fonctionnement 24/7
Important : activez l'autorisation de trading algorithmique dans les paramètres de la plateforme
🔒 Accès exclusif pour les acheteurs
Rejoignez le groupe privé des utilisateurs pour bénéficier de conseils, d’un support et des mises à jour en avant-première.
