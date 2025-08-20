Range AI MT5

5
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles.
Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal.
Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un système qui apporte stabilité et confiance à chaque opération.
L’EA est optimisé pour les instruments suivants : CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY et XAUUSD (or).
Range AI convient à ceux qui veulent gagner sur le marché de manière propre et sûre, sans chaos ni risques inutiles.

Avantages de Range AI

• Multi-devises. L’EA fonctionne avec plusieurs instruments à la fois. Les pertes sur une paire sont rapidement compensées par d’autres.
• Système de trading professionnel. L’algorithme utilise des lots fixes, un TakeProfit et un StopLoss dynamiques. Pour la plupart des paires, le ratio risque/gain est proche de 1:1 — une perte est compensée par un trade gagnant.
• Gestion des risques flexible. Disponible en lot fixe ou en calcul automatique (auto risk), qui s’adapte à la taille de votre dépôt.
• Filtre de nouvelles. Avant les événements importants, le trading est suspendu afin de protéger contre les drawdowns inattendus.
• Filtre de tendance. Les opérations s’ouvrent strictement dans le sens du mouvement principal, jamais contre la tendance.
• Récupération des pertes. En cas de drawdown, l’EA applique un mécanisme de récupération pour ramener le capital à son niveau initial (activé par défaut, peut être désactivé dans les paramètres).
• Logique sécurisée. Pas de grille, pas de martingale — seulement une opération par paire de devises.
• Accessibilité. Prix très bas pour un système automatisé professionnel de ce niveau.
• Fiabilité et support. Range AI est un projet actif qui évolue et est régulièrement mis à jour. En l’achetant, vous obtenez un outil universel qui évoluera avec le marché.

Conditions et paramètres recommandés

• Période : M5
• Instruments : CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD
• Dépôt minimum : 50 $ par paire de devises
• Broker : tout broker avec spreads faibles et exécution de qualité
• Type de compte : ECN / RAW Spread / Razor
• Temps de trading : 24/7
• VPS – recommandé

Gestion des risques :
• lot fixe
• calcul automatique du lot (auto risk)
• système de récupération des pertes (Recovery)

Cet EA convient aussi bien aux traders débutants avec de petits dépôts qu’aux professionnels expérimentés travaillant avec des capitaux importants.

Important !

Dans les paramètres de l’EA, il existe un paramètre critique — « décalage GMT de votre broker ».
La plupart des brokers comme : (IC Markets, Pepperstone, RoboForex, FxPro, Admiral Markets, Exness, XM, FBS, Alpari) utilisent le décalage standard : GMT+3 en été et GMT+2 en hiver.
Ci-dessous, vous pouvez télécharger et utiliser des fichiers set prêts à l’emploi pour brokers avec ce décalage (été +3, hiver +2).
Télécharger les fichiers set pour brokers GMT hiver +2 / été +3
Attention ! Si votre broker utilise un autre décalage GMT, veuillez me contacter et je préparerai pour vous des fichiers set personnalisés avec le bon réglage GMT.

Télécharger le guide d’installation de l’Expert Advisor (EA)

Support et groupe privé

Chaque acheteur obtient l’accès à une communauté privée sur Telegram : aide à la configuration, support rapide, meilleures configurations et sélection de paramètres pour des paires supplémentaires. Pour être ajouté, envoyez une capture d’écran de l’achat et les informations de la checklist par message. Après vérification, l’accès sera accordé.


À propos de la période de test

Les backtests et l’optimisation de l’EA sont disponibles à partir de 2020. En effet, c’est à partir de cette période que des données historiques de la plus haute qualité sont disponibles, sans lacunes ni incohérences. De plus, l’algorithme de Range AI a été entraîné grâce à l’intelligence artificielle sur ces données structurées, ce qui garantit une précision et une fiabilité maximales des résultats. Avant 2020, le marché était dans une autre phase : la liquidité, la volatilité et la dynamique des échanges différaient fortement des conditions actuelles. Par conséquent, les tests sur des données anciennes n’ont pas de sens pratique et ne reflètent pas l’efficacité réelle de la stratégie.


Les 5 premières copies seront disponibles au prix de 350 $

Avis 3
prduha
281
prduha 2025.08.31 18:36 
 

Great EA Idea , great in back testing and i will start using it on a real account to see the real results ( i will update with the results of live trading )

korbann
105
korbann 2025.08.30 17:19 
 

The advisor deserves attention: - stop to profit is almost 1 to 1; - there are both profitable and unprofitable orders; - the developer is interested in both optimizing the advisor parameters and developing new sets for new traded pairs. - good results on historical data; - the advisor does not open orders often (maximum 1 order per day for 1 trading pair), following the logic of breaking through the price corridor using trend filters.

Juergen Loebach
1285
Juergen Loebach 2025.08.29 20:05 
 

Excellent support.Backtesting with broker Pepperstone yielded very good results!Starting September 1, 2025, I will be using Range AI on a live account.I will report again at the end of September.

