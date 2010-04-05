AutoBBbot v1
- Ulugbek Sadullaev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах #NASDAQ_m, #DJI30_m и #SP500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro. Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника "AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: sadull0383@gmail.com. Ниже представляю Вам настройки данного советника для #NASDAQ_m:
Для #NASDAQ_m ( Market Pro )
|Переменные
|Значение
|StopLoss
|9000
|TakeProfit
|9000
|Trailing_Funcion
|Main_step_tral
|tral
|true
|Distance in points from where we will start trailing
|1000
|Trawl step
|30
|Profit
|100
|close all orders when receiving a loss
|50
|Distance between price and Bollinger bands
|0
|Distance_2 between price and Bollinger bands
|50
|Bar closing position
|2
|Bar opening position
|1
|Lots
|0.04
|Free equity percentage
|0.07
|Balance
|1050
|AllSymbol
|false
|Close_by_Profit
|true
|Close_by_Loss
|false
|Close_by_BB
|true
|Email
|false
|CloseTerminal
|false
|CloseExpert
|true
|Bolinger bands period
|240
|unique order number
|0
|S1
|#NQ100_m
где
Distance in points from where we will start trailing 1000 или 600-800
Проверьте оптимальный trailing в стратегии тестер