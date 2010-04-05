AutoBBbot v1

Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника  AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах #NASDAQ_m, #DJI30_m и #SP500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro. Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника "AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: sadull0383@gmail.com.   Ниже представляю Вам настройки данного советника для #NASDAQ_m:  

Для #NASDAQ_m ( Market Pro ) 

Переменные Значение
StopLoss 9000
TakeProfit 9000
Trailing_Funcion Main_step_tral
tral true
Distance in points from where we will start trailing 1000
Trawl step 30
Profit 100
close all orders when receiving a loss 50
Distance between price and Bollinger bands 0
Distance_2 between price and Bollinger bands 50
Bar closing position 2
Bar opening position 1
Lots 0.04
Free equity percentage 0.07
Balance 1050
AllSymbol false
Close_by_Profit true
Close_by_Loss false
Close_by_BB true
Email
false
CloseTerminal
false
CloseExpert 
true
Bolinger bands period 240
unique order number 0
S1 #NQ100_m

где

Distance in points from where we will start trailing   1000  или  600-800

Проверьте оптимальный trailing в стратегии тестер 









Produits recommandés
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
Alphabet AI est un conseiller qui utilise la stratégie de retour à la moyenne. Cela signifie qu'il exploite la propriété naturelle des marchés de revenir à leur moyenne après de fortes déviations. L'algorithme analyse en permanence le prix actuel de l'actif et le compare aux niveaux moyens calculés. Tout écart important du prix par rapport à sa valeur moyenne est interprété par le conseiller comme un signal d'action : lorsque la limite supérieure est dépassée, il ouvre des positions courtes, an
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Experts
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. - Utilisez deux fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement
RenaissancEA Infinity
Dedy Kuncoro
Experts
Unlimited Deposit and Profit (Test first with Strategy Tester) Recommended Pair (TF) :   EURUSD (H4) Recommended Broker: https://bit.ly/Octafx_EA You can use this EA directly after you install it on your MT4 currency pair without needing to set parameters again.   Or you can do it yourself. Warning...!!!:   Forex trading with or without an EA is very dangerous for your money. This can cause a lot of losses and even lose your money. Even though it can also make a lot of profit. Think first bef
Fox AI MT4
Ruslan Nicolaev
Experts
Fox AI est un système entièrement automatisé qui négocie des devises la nuit, en utilisant l'apprentissage automatique et des algorithmes intelligents pour ouvrir des transactions pendant la période de roulement et les clôturer dans les 12 heures. Il est basé sur une application d'apprentissage profond appelée Kras, qui fonctionne sur la plateforme Tens. Kras est largement utilisé par des organisations telles que la NASA, YouTube et CORN. Le système Fox AI a connu un succès constant depuis 2003
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Experts
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Experts
///  Trade smart Good profit And continuous with low risk /// Matrix EA Working with all pairs.   TimeFrame - 1m Deposit Recommended :  If you have an account under $ 100-200, it is best to work with a         Micro account lot=0.1   MICRO  If you have an account under $ 500, it is best to work with a               Micro account lot=0.2  MICRO If you have an account  standard  with 1000  $ , it is best to work with a          lot=0.01    ///  Trade smart Good profit And continuous with
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
Experts
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Expert Advisor Algo Samurai is a complete automated forex trading strategy designed for all skill levels. It's more than just software; it's a fully automatic trading robot that uses self-adaptive market algorithms to analyze price movements and identify trading opportunities. It also features a built-in Smart Profit Lock System to secure your gains while the trade remains open, all wit
FrankoScalp
Konstantin Kulikov
3.79 (115)
Experts
Mes félicitations ! Vous êtes sur la page d’un expert-joueur le plus ancien du marché Forex ! Ça fait plus de 5 ans que cet expert se trouve au cœur de l’actualité et dans des tops différents. Les sujets sur l’EA « FrankoScalp » sont présents sur tous les forums-forex, mais c’est uniquement sur le mql5 que vous pouvez acheter une version originale actualisée de l’EA , contacter avec son auteur et avoir l’accès à la communauté conviviale des utilisateurs de l’ЕА « FrankoScalp ». >>> Chat <<< Dé
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Experts
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
Moving Speed Scalper
Thi Tra Mi Duong
Experts
Moving Speed Scalper is a trading robot uses Scalping Strategy to find opportunities in the market and execute trades with a high probability of winning. The EA uses moving averages to filter the trend, although this trending strategy is simple it works well. Combine the relative volatility of price cycles to determine the best entry position. EA's strategy always uses Stop Loss to protect the account. The EA is suitable for accounts with small balances. You can refer to the Set Files at commen
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Experts
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GU Spot
Wartono
Experts
GU Spot is a One Shot One Kill EA. A  Scalping EA   for GBPUSD .   No Martingale, No Averaging, No Grid or other high-risk strategies.  Working with up to the best 100 trading signals algorithm from various Trading Systems. The combination of Price Action, High Low, Trend, Range Levels, Pullback /  Retracement and Reversal. This is Fully Automatic Trading Robot . High Accuracy Entry Signals and protected by a proper Money Management. A tight Stop Loss with SL:TP ratio 1:3 by default, Trailing an
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Automatisez votre stratégie Fimathe MT4 - Commerce avec efficacité et précision Description : La stratégie Fimathe est largement reconnue pour sa rentabilité, mais elle est également réputée pour nécessiter de longues heures de surveillance du marché. Pour remédier à ce problème, nous vous présentons Fimathe MT4, un robot qui automatise l'exécution de votre stratégie. Comment ça marche : Fimathe MT4 fonctionne en mode "semi-automatique". Vous effectuez votre analyse et le robot exécute les tra
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experts
LENA Scalp vec une technologie de stop-loss avancée utilisant l'intelligence artificielle, le Lena Expert Advisor offre une expérience de trading innovante. Le robot Lena évite les niveaux de stop-loss élevés, le Martingale et le trading de grille. Il utilise à la place un système de stop-loss dynamique qui s'adapte aux conditions du marché. L'analyse basée sur l'intelligence artificielle aide à identifier les opportunités clés du marché, en accord avec sa stratégie soigneusement conçue. Cette
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Experts
Trend Rider AI is the name of my EA. It operates based on trends, entering trades according to a preset price range until a set profit is reached, at which point it closes all positions. Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Recommended : ・Initial Deposit: 2000$ ・Currency: USDCHF,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDCHF,.... Key Parameters for Configuration: ・StepPrice = 10; The distance between two orders is 10 pips. ・ProfitThreshold = 1; When the total profit of either Buy or Sell orders
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experts
Pip Professional: A Reliable Advisor Pip Professional is a reliable advisor that operates on a new algorithm featuring three filters and uses moving averages (MA) to determine the trend. Recommendations: Max Spread: Trades will not be opened once the set spread value is reached. Slippage: Deviation from the price at the moment of order opening. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lots: Trade size of 0.1. Timeframe: From M1 to D1. Currency Pairs: GBPUSD, EURUSD, and others. You can test th
Momentum Open
Ivan Pochta
5 (1)
Experts
Momentum Open  Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/579509 Momentum Open  is a completely automatic trading EA. It is a fact that market is mostly trading in range and high-power bursts are rare. These sharp movements are starting with momentum, which is a signal to trend start, increased volatility and trading volumes. We built a special algo, which seeks for such  Impulse  (Momentum) , to signal trade entry.  Momentum Open  also has several filters, based on deviation from standard
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Experts
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Destiny Master
Victor Adhitya
Experts
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Bravo Trader
Matas Milevicius
Experts
Hello all traders,this is my new creation named Bravo Trader EA. :) All traders are constantly looking for something new, and promising in their trades. My new creation should meet the expectations of every trader. ;) At first i would like to warn who should use my robot,this is very important rules! Rule 1 : Your broker must have RAW spreads,or spreads not higher like 0.6 points.If your broker does not meet the specified criteria please do not buy my robot! Rule 2 : You must use good and stabl
EA Sky7 Golden
Maulana Bin Ibrahim
Experts
For Pair Gold Only Martingle or Single Entry Type. Setting : Layer Entry Style : 1. Pip Step Entry (Recommended for Martingle type) =  Recommended  250 points 2. Instant Entry (Recommended for Single Entry type but no SL) Take Profit option : 1. By Golden Ratio Fibonacci Retracement 2. By Smart Averanging PIPS Lot Size Style : 1. Lot Size Auto 2. Lot Size Manual (Recommended) 3. Lot Size Percentage (Still Working on it) TimeFrame Signal Switch (Auto Scanning) : 1. M5 2. M15 3. M30 4. H1 I'm usi
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
A MetaTrader 4 (MT4) expert advisor that uses pending orders for price breakouts is an automated tool designed to capture profits during sharp market movements. Its primary function is to place pending orders (Buy Stop and Sell Stop) at predetermined levels, which are then activated when the price breaks through these levels, indicating a potential trend. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller One of the key advantages of such expert ad
GA Paraboli SAR
Osama Echchakery
3.5 (2)
Experts
"GA Moving Average" («GA Moyenne Mobile») est un Expert Advisor (EA) conçu pour automatiser le trading basé sur la stratégie de croisement des moyennes mobiles. Avec ses paramètres personnalisables, cet EA permet aux traders de créer la stratégie idéale en ajustant différents paramètres selon leurs préférences de trading. Le concept central de l'EA "GA Moving Average" repose sur l'utilisation d'indicateurs de moyennes mobiles pour identifier les opportunités de trading potentielles. En analysa
FREE
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Plus de l'auteur
ForexRobot v1
Ulugbek Sadullaev
Experts
Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника ForexRobot v1. Данный советник работает круглосуточно. Рекомендую торговать на индексе NASDAQ (#NQ100_m) у брокера Freshforex и на счетах Market Pro, Classic  и ECN. Также можно торговать на EURUSD. Ниже представляю Вам параметры настройки для EURUSD и NASDAQ (#NQ100_m): Для  NASDAQ (#NQ100_m): Переменная  Значение StopLoss                9000 TakeProfit                9000 Order slippage                4 Distance from the price t
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis