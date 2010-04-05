EAs Holder

EA's HOLDER - Gérez plusieurs robots de trading sous contrôle total
HOLDER d'EA est un système avancé pour les traders qui les aide à gérer efficacement plusieurs robots de trading (EA). Avec le programme, vous pouvez répartir vos robots sur des comptes virtuels distincts et configurer des risques individuels et des paramètres de trading pour chacun.

Comment fonctionne le HOLDER d'EA ?
HOLDER d'EA résout le problème clé des traders qui possèdent de nombreux robots de trading ou souhaitent les acquérir : la gestion chaotique. Le programme fournit à chaque robot un compte virtuel dédié, sur lequel vous pouvez gérer de manière flexible les échanges pour un EA spécifique. Vous configurez les risques pour chaque EA et le HOLDER d'EA gère automatiquement les comptes internes conformément aux paramètres spécifiés. Si la stratégie du robot commence à générer des pertes, le programme régule son fonctionnement, en réduisant le lot et en suspendant progressivement ses échanges, jusqu'au retrait complet d'EA du trading. Cela permet aux robots qui réussissent de continuer à gagner sans s’arrêter.

Avantages clés :


  • Division et contrôle: Chaque EA fonctionne sur son propre compte virtuel, ce qui empêche le mélange des transactions et garantit des transactions ordonnées.


  • Contrôle des risques: Vous définissez indépendamment les paramètres de trading et les risques pour chaque robot, et HOLDER d'EA gère automatiquement les comptes internes, ajustant leur fonctionnement en fonction de vos paramètres.


  • Maximisation des profits: Le programme aide les EA rentables à continuer d'augmenter leurs bénéfices en leur donnant la possibilité de négocier indépendamment des autres EA.


  • Statistiques indépendantes: Les comptes virtuels ont leurs propres statistiques, ce qui donne une compréhension précise de l'efficacité de chaque stratégie. Des indicateurs peuvent être utilisés pour de nouvelles solutions ou pour des rapports aux investisseurs. Le rapport est similaire aux rapports du testeur de stratégie, montrant le retrait maximum de. le compte attribué en argent ou en pourcentage. Croissance en argent et pourcentage. Nombre de transactions ouvertes et fermées. Nombre de lots fermés...Vous pouvez même personnaliser le design qui vous convient.


  • Fonds propres: Chaque compte dédié possède son propre solde et ses propres capitaux propres dédiés aux calculs de trading.

  • Protection de compte dédiée: Chaque compte virtuel dispose de paramètres permettant de protéger un solde dédié sous EA. Un EA donné ne pourra pas drainer plus que ce qui lui a été attribué, et le stop peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur au solde alloué et à son profit. Spécifié en argent ou en pourcentage.


  • Corriger le profit gagné et arrêter: Lorsqu'un certain EA via un compte virtuel gagne le montant qui lui est donné, il arrêtera de trader sur ce compte ou continuera jusqu'à ce qu'il reçoive le retrait qui lui est donné.


  • Double intérêt résiduel: Le premier suivi peut être utilisé comme seuil de rentabilité avec une clôture à 0 ou un profit, en fonction du pourcentage de rollback. Le second trail peut être utilisé pour clôturer lors du premier rollback ou laisser le profit s'étendre en définissant un pourcentage de rollback plus élevé.


  • Se souvenir des changements: HOLDER d'EA dispose de fonctionnalités sophistiquées pour conserver et reproduire ses données. Cela permet au HOLDER d'EA de continuer à travailler après le redémarrage du terminal, pendant ce temps seul le prix peut changer et si au retour à la négociation le prix a dépassé la clôture prévue, alors le HOLDER d'EA clôturera l'ordre ou activera le démarrage suiveur et sera prêt. pour des situations supplémentaires en combinaison avec les paramètres spécifiés. Les paramètres peuvent être modifiés et le TITULAIRE d'EA les appliquera aux nouvelles commandes ou, dans certains cas, aux commandes déjà ouvertes.


  • Calcul du tarif de lot: Le lot initial du solde alloué sera augmenté ou diminué proportionnellement par rapport aux capitaux propres du solde virtuel. Le même lot que l'EA de trading avec la possibilité de le réduire ou de l'augmenter. Simplement avec votre terrain fixe.


  • Prix ​​optimal: Peut être utilisé comme pour les ordres stop en attente, mais a une signification plus large. Avec une distance inférieure, la ligne limite de l'ordre sera définie. Qui peut être fixe ou suivre le cours jusqu'à ce que le cours recule d'un nombre de points ou de pourcentages donné entre la différence entre le cours d'ouverture et le cours à perte. Le rollback revient toujours au profit. Il peut être utilisé pour le trading principal, en entrant dans des transactions en utilisant les signaux EA lorsque le prix devient perdant. Pour augmenter le profit attendu sur une transaction ou réduire la perte. Il en va de même pour une commande supplémentaire lorsque la première commande est à perte, avec la possibilité de faire la moyenne des deux commandes.


  • Terminal Milti et travail avec les signaux d'abonnement: Résout idéalement le problème des abonnements aux différents signaux. Comme pour chaque EA, une balance dédiée au signal est définie. Calcul du lot, barème de souscription et protection de son solde contre les pertes soudaines. Votre EA peut donner des signaux depuis n'importe quel terminal métatrader 4 ou 5 et le trading principal sera effectué sur le terminal sélectionné où le HOLDER d'EA est installé.


  • Modification des signaux: Vous pouvez modifier les signaux reçus des robots de trading pour ouvrir et fermer des ordres.
    Stop loss, trailing, take profit – utilisez le vôtre ou laissez celui d’origine. Fixé à partir du prix d'ouverture de l'EA de négociation ou du prix d'ouverture via le HOLDER d'EA. Sur le virtuel ou le marché, seul le trail est toujours virtuel.


  • Vers le profit: Vous fixez le montant que le prix peut utiliser pour profiter d'un ordre signal ; s'il dépasse ce profit (en points), le TITULAIRE d'EA n'ouvrira pas d'ordre. Cependant, si vous réglez une minuterie, la commande peut être ouverte plus tard lorsque des conditions favorables sont obtenues, sans dépasser le prix de la commande récupérée plus la distance de glissement vers le profit.
    les conditions favorables sont la baisse du spread par rapport aux limites de la limitation, ce qui libère de l'espace pour une commande dans le nombre maximum de commandes.


  • Négociation mutuelle entre les comptes EA TITULAIRES: Un compte de trading créé via HOLDER d'EA s'intègre parfaitement aux autres comptes. Chaque compte dédié se voit attribuer son propre nombre maximum d'ordres ouverts. Désormais, le nombre maximum de commandes ouvertes du compte peut être pris en compte par des commandes provenant d'autres comptes internes. Cela contribue considérablement à alléger la charge sur le compte principal, bien que chaque solde ait ses propres capitaux propres et son propre solde dédié. Cette fonctionnalité est très utile pour la répartition des risques. Le TITULAIRE d'EA peut clôturer les ordres d'autres comptes dédiés et les ordres de trading EA lorsqu'un ordre est clôturé sur le compte sur lequel la fonction est active.


  • Arrêt de compte: À tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton et il deviendra rouge et les nouveaux ordres cesseront de s'ouvrir, et ceux ouverts continueront à être suivis selon les paramètres spécifiés. À tout moment, vous pouvez continuer à trader sur le compte en cliquant sur le bouton. et il deviendra vert. Vous pouvez définir la date et l'heure après lesquelles les nouvelles commandes ne seront pas ouvertes, mais les anciennes seront toujours accompagnées. Une fois l'heure spécifiée atteinte, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton et continuer à trader sur le compte. Si le compte s'est arrêté parce qu'il a atteint le retrait ou le bénéfice spécifié pour l'arrêt, alors afin de continuer à trader avec ce compte, vous devez le faire. devra établir un prélèvement ou un bénéfice important ou réinitialiser le compte.


  • Mises à jour: Vous pourrez obtenir de nouvelles fonctionnalités utiles à chaque fois.
    HOLDER d'EA est déjà assez complexe à écrire, mais avec un minimum de code, grâce à un développeur créatif et expérimenté. Nous pouvons et voulons étendre ses capacités. Même si parfois nous avons dû corriger diverses erreurs et ne pas apporter d'améliorations, en choisissant les chemins les plus faciles. En conséquence, je suis déjà heureux que mon EA fonctionne comme une montre-bijou.


Pourquoi EA est HOLDER ?
Il s’agit d’un système unique basé sur la copie de commandes, qui va bien plus loin que les solutions standards. HOLDER d'EA permet aux traders non seulement de copier les transactions, mais aussi de les gérer, en modifiant les entrées et les sorties, en protégeant le capital et en organisant le travail de nombreux robots dans un seul terminal, sans se soucier de la perte de capital.

Ce produit est créé sur la base de mon expérience commerciale.
Je suis moi-même l'auteur de HOLDER d'EA et je l'ai développé pour mes propres besoins. Le programme est complètement prêt à fonctionner et je continue de l'utiliser dans mon trading. Il est désormais à votre disposition : vous pouvez l'acheter et commencer à profiter de tous ses avantages.

Si vous avez des questions ou des difficultés, je me ferai un plaisir de vous aider avec la configuration afin que vous puissiez commencer à trader avec succès et efficacité, sans confondre aucun paramètre.

Utilisez le HOLDER d'EA pour contrôler vos échanges d'EA.

 

Lancement des EA HOLDER
Si vous êtes sérieux, il est peu probable que vous soyez découragé par des paramètres apparemment complexes.
Ce sont les premières étapes, qui seront répétées encore et encore pour chaque nouvelle EA. Une formation plus approfondie suivra.

Ainsi, si nous envisageons de négocier, par exemple, cinq EA sur un seul compte de trading, nous devons alors configurer 15 graphiques. Chaque EA nécessite 3 graphiques. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Plus précisément, pour chaque EAs HOLDER suivant, vous avez besoin d'un scanner et d'un scanner installé qui peut distribuer les signaux d'entrée et de sortie à autant de comptes EAs HOLDER que vous le souhaitez.

Ouvrons le graphique de l'instrument de trading sur lequel votre EA négocie 3 fois.

Premier graphique
selon le délai requis par l'EA commercial, les 2 autres délais ne sont pas du tout importants.

Vers le premier graphique
installer le trading EA.
Nous fixons le lot minimum dans ses paramètres. 0,01 ou plus sur demande de l'instrument auprès du courtier. Nous définissons un numéro magique unique qui n'est pas utilisé sur d'autres EA. Par conséquent, tous les paramètres requis d'un EA commercial.

Vers le deuxième tableau
Nous attachons l'addon Scanner EA, il est gratuit et nécessaire au bon fonctionnement de EAs HOLDER Dans ses paramètres, nous entrons le même numéro magique qui a été installé sur l'EA commercial. Nous modifions le nom du dossier et le nom du nouveau. fichier pour enregistrer les signaux de l’EA commercial. Les dossiers et fichiers sont créés eux-mêmes. Vous pouvez avoir des dossiers communs, par exemple, les nommer avec le nom du courtier ou le nom du robot de trading.

Vers le troisième tableau
installez EAs HOLDER. Dans la ligne "Dossier de fichiers (Depuis le module complémentaire du scanner)", nous écrivons le dossier comme dans le scanner. Dans la ligne "Ordres d'enregistrement du nom de fichier (Depuis le module complémentaire du scanner)", nous écrivons le nom du fichier comme dans le scanner. la ligne "Ordres de ramassage magiques (Du scanner EA)" nous écrivons le nombre magique comme dans le scanner (du robot de trading). Dans l'onglet "___ Commandes ouvertes ___"

Maintenant, si vous cliquez sur OK et déplacez le bouton rouge vers le vert, alors EAs HOLDER commencera à fonctionner par rapport au trading de l'EA commercial sur le premier graphique. Mais il faut passer par tous les paramètres techniques et personnels de la stratégie.

Premier graphique- Trading d'EA
Deuxième graphique- Module complémentaire de scanner EA connectant l'EA de trading au contrôleur de trading EA HOLDER
Troisième graphique- EAs HOLDER maintient ses échanges et ses statistiques sur la base des signaux d'ouverture et de clôture du robot de trading.


Instructions d'utilisation - télécharger


Produits recommandés
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Experts
The product has a great combination of pending orders and trends to help investors manage capital effectively. The bot does not have a martingale, so it is always safe of capital. Run the D1 timeframe pairs. The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - StopLoss  - Pips. Magic -  Number magic. TralllingStop  - ON/OFF Comment  - KING Tralling - pips
Intellectual Bot
Ivan Simonika
Experts
The Intellectual Bot is designed for trading major currency pairs and has crash protection - when the connection is restored, the EA will continue to work with its orders. The Expert Advisor independently controls the volume of trading positions, slippage, spread, maintains and protects open orders, can work with a deposit of any size (from $ 100). Forex trading strategy Intellectual Bot, carried out on short periods of time and with very small profit / loss targets. The trader concludes a dea
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Sharp
Vitalii Zakharuk
Experts
Sharp expert system works with a deposit of $ 100! The classic method of scalping. It is also worth noting that with the allowable level of the spread, the bot goes through any historical period on any currency pair. The key for the Sharp bot is the spread, it works with default settings, it is possible to work with a spread of up to 10. If the spread is more than 10, then you need to select other settings. Testing should be performed with a spread of up to 10 on all ticks. There is no point i
Forex Fraus MAD DOG
Dmitriy Zaytsev
3.5 (2)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus is designed for scalping the EURUSD (for five-digit quotes) and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle When a signal is received, the orders are opened by accumulation using tick data; The robot does not apply indicators and other analytical systems. The signals are calculated using H1 and M1 chart processing results; The EA has three operation modes; Normal : uses the filter for trend trading; Turbo : uses the filter th
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Experts
This is a Virtual Grid EA  with  positive (for traders) slippage. I recommend it for pair EURUSD. EA may be use as Rebate generator. Works ok during news and gaps (with depo >1000$). Working timeframe M1 . Strategy The system does not use regular takeprofits and stop loss. Martingale is not used. EA use unique indicator (for open "Zero"). Monitoring (5EAs) _ https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameters (one of the safest) Rebate Virtual Grid                          MM_Type    0  MM: 0-mi
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
Adaptive SF Pro Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA est un système de scalping multipaires intelligent, sûr et fiable, entièrement automatique et sans swap ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 9 fichiers Set_files disponibles pour 9 paires ! Utilisez les fichiers Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. Caractéristiques de l'EA : - Techniques de scalping. - Pas d'influence du rollover. - Pas de swaps. - Pas de conservation des ordres
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Spd EA
David Binka Kumatse
Experts
THE PRODUCT This Spd Expert is an EA to be used on multiple chosen pairs simultaneously. Every order has a TP and an SL, so there is nothing to fear. You just have to be patient as EA trades to grow your account. After purchasing the EA, you can also message me for my optimized settings.    Recommended TimeFrame is 1H TRADE PLAN Consider a recommended minimum starting capital of $100 and an initial lotsize of 0.01 yielding a minimum profit of $20 over 12 months of trading on a single pair. Then
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Experts
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.81 (16)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader est un assistant de trading qui aide les traders des marchés financiers à prendre des décisions intelligentes informées par les données d'information EA. Cet EA utilise des sources en ligne pour capturer toutes les informations nécessaires telles que le biais fondamental des devises, le sentiment du ratio des commerçants de détail en temps réel sur une paire, les prévisions des banques et des instituts, les données du rapport COT et d'autres don
Night Zen
Anton Iudakov
Experts
A multi-currency scalping robot at night. In the second version, only EURCHF is traded. Signal version 1.0 (Multiplier = 1) Night Zen - the night scalper uses low-volatility areas on the chart to search for a potential price reversal. The Expert Advisor enters the market with only one transaction if all conditions are met. To protect trades, the EA sets a fixed Stop Loss. The adviser can close a deal both on Take Profit and on the strategy embedded in it. The Expert Advisor trades on the m15 tim
White bird
Jean Christophe Paput
5 (2)
Experts
WHITE BIRD EA is a fully automated & customizable EA. The EA's objective is to provide steady incomes (See pictures) with a high level of safeness  (See pictures). The algorythm based on an auto-adaptive system, is constantly controlling : - The distance between orders - The lot size of orders - The level of Equity - The level of security  3 trading modes can be used  (See backtests 9 examples) : - CHALLENGE FUNDERS (PROP FIRMS) COMPATIBLE: Profit higher than 10 %  / Drawdown lower t
News Scalping Executor for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Experts
News Scalping Executor is an advisor which helps to trade news with high impact and huge volatility. This advisor helps to create two opposite orders with risk management. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. To be profitable with this type of trading you should choose the most volatile types of news such as: GDP, CPI, Unemployment Claims, Interests
GridFollowWithMartingale
Milbert Cuevas Cale
Experts
****Take this chance with the current price. Price will increase after the first 10 customers**** You can always try this in demo account to see the effectivity and you will be amazed. SmartGoldBotFixed EA — Adaptive Recovery Trading System SmartGoldBotFixed is a high-performance Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) trading on MT4 . It combines progressive trade scaling , dynamic risk control , and profit-locking logic to capture consistent returns in volatile markets. This EA intelligently
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
EA Golden Cat MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping at night. The EA is based on a complex trading system at night. The essence of the Adviser's strategy boils down to the fact that the expert determines the calmer moments on the chart using complex mathematical calculations and then if there are good moments to enter the market, the adviser opens pending orders. The EA uses complex algorithms to recognize Trend and Flat situations on the charts. The EA automatically adjusts GMT for each broker (not for the strategy tes
Molecule
Andrey Kolmogorov
3.5 (4)
Experts
A trading adviser using an algorithm based on the ability to adapt to the current market situation. Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/author/old_padre Sets are in the "Comments" section comments #47-52. Key Advantages The EA does not use Martingale (Default sets); The minimum starting deposit is $100; No need to close the robot during news releases; It works with 4 and 5-digit quotes; A constructor of unique strategies; All orders are opened with a strictly fixed Stop Loss; Adaptive alg
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Unstoppable Breakthrough
Pinjia Liu
1 (1)
Experts
Unstoppable Breakthrough   is a trading strategy designed specifically for gold trading (XAUUSD) in the financial markets. This strategy identifies potential trading opportunities based on market price behavior and the breakout of key price levels. The core of the strategy lies in accurately setting buy stop and sell stop orders, which automatically enter the market when gold prices break through these preset levels. Test Report: (Download XAUUSD 10 year Test report on fixed hands) Test Report:
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Plus de l'auteur
One King Stocks and Crypto
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
What we are talking about: This assistant can serve you for a long trading career. Optimized for those cases when you work on forecasts and want to buy a stock or crypto coin cheaper and sell it more expensive. Do you have an estimated closing price for profit: - If yes, then we will set up the robot to reach the price with greater profit and less risk. - If not, if you do not know exactly how much a stock or coin can grow, then you can maximize profit even with a small increase, due to a tempor
FREE
BreakOut Space Center Projection
Dimitri Nepomniachtchi
5 (2)
Indicateurs
Using the indicator you can 1 Identify the trend and follow the large and small trends by drawing lines. When the price leaves the corridor of the lines, then with a high probability the price will go to the next line and reverse on it. 2 Long-line - Lay lines along the centers of fractals, the indicator can detect the fractal of the second point (Number bars analysis). Often the price can approach the line even after a week or a month and you can open a reversal trade. If the wave has passed w
FREE
BreakOut Space Fixation
Dimitri Nepomniachtchi
4.5 (2)
Indicateurs
An EA version is being prepared. You can send a private message "notify about EA version". EA will be versatile with many settings for trading on various indicators. The new EA will also allow trading on this indicator. For example, allowing signals after X signals/bars to X signals/bars in one direction, before changing direction. If Break Out happened before/after the signal of another indicator. Collect profit on each next signal above/below the previous one. Send a private message "notify
FREE
Magics Scanner Flip addon
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
This addon will pick up opened orders of experts by magic number and transfer to EA`s HOLDER inverted. If your trading bot opens a Buy order, then EA`s HOLDER will open a Sell order. If your trading bot opens a Sell order, then EA`s HOLDER will open a Buy order. Then EA`s HOLDER works with the orders opened by it according to your settings: - Copy, do not copy exit. - Change the stops to your own. SL TP. Original or Real or leave the original. - Set trailing, there are two of them. This can work
FREE
Magics Scanner addon
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
EA   scans trades by magic numbers from trading robots in mt4 terminals. Then it passes the data on trades to   EA`S HOLDER     which filters the entry and exit signals by applying its own filters for opening and closing orders. Thus   EA`S HOLDER    conducts its trading based on the signals of running robots. Opening your own orders. Your trading robots transmit signals to this scanner.   The scanner transmits signals to the senior EA and you have a lot of opportunities.   Such as: - Maintain
FREE
Min Max spread study
Dimitri Nepomniachtchi
Indicateurs
Do you know the spreads on which your trades are / will be opened. How well do you know about the spreads on which your trades are / will be opened. The main task of the indicator. Help the user / trader to study the spreads in the trading terminal. Get information about the minimum and maximum spread on each candle, from M1 and above. This information will help in the following cases: - Maximum trading spread EA    --- If your broker has smaller spreads or average statistically higher and th
Live Go
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
Set your favorite indicator and start trading. Found your favorite indicator by virtual tests. - Virtual trading - Without opening trades on a live or demo account. ---- All transactions are saved only for you and trading statistics will be displayed on the chart. ---- Live Go conducts a full trading test in real time, showing clear test reports. ---- Live Go opens and closes trades without a spread / with spread, which allows you to check your trading strategy regardless of the broker’s condi
Fast flat
Dimitri Nepomniachtchi
Indicateurs
The Fast flat indicator can recognize and notify you of short flats after the price rises or falls. Where the price can rush further or reverse. ++ The indicator is open to arbitrary flat settings. You will probably have to conduct quite a few tests, approaching the best results. I will be very grateful if you share in the comments your tests, parameters and advice to other users, who may also be able to improve your results. Should I use it for entry signals, order stops, hedging...? - The indi
A B fractals and voids projection lines
Dimitri Nepomniachtchi
Indicateurs
An indicator of independent technical analysis by fractals and breakouts. Semi-automatic drawing of lines along points "A and B" in a matter of clicks. The classic version is available for free in my store under the name " BreakOut Space Center Projection " You can use it for your pleasure, the results of the indicators will be the same, but I wanted so much to simplify the process of technical analysis and created a quite comfortable indicator. My feeling is how to change from an old car to a n
ECNture Raging Gold
Dimitri Nepomniachtchi
Experts
Gold is a popular trading instrument for traders. It offers accessible conditions for long-term trading and scalping for quick profits. Read it, don't look between the lines, only then will you understand what kind of monster this is, this is the word I screamed when my keys opened the lock to the world of trade, which shook me up completely and opened many more doors, both in trade and in my career. The stars of fate led me to create a trading robot for gold. Specifically, gold. It's not just c
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis