EAs Holder

EA's HOLDER - Gérez plusieurs robots de trading sous contrôle total

HOLDER d'EA est un système avancé pour les traders qui les aide à gérer efficacement plusieurs robots de trading (EA). Avec le programme, vous pouvez répartir vos robots sur des comptes virtuels distincts et configurer des risques individuels et des paramètres de trading pour chacun.

Comment fonctionne le HOLDER d'EA ?

HOLDER d'EA résout le problème clé des traders qui possèdent de nombreux robots de trading ou souhaitent les acquérir : la gestion chaotique. Le programme fournit à chaque robot un compte virtuel dédié, sur lequel vous pouvez gérer de manière flexible les échanges pour un EA spécifique. Vous configurez les risques pour chaque EA et le HOLDER d'EA gère automatiquement les comptes internes conformément aux paramètres spécifiés. Si la stratégie du robot commence à générer des pertes, le programme régule son fonctionnement, en réduisant le lot et en suspendant progressivement ses échanges, jusqu'au retrait complet d'EA du trading. Cela permet aux robots qui réussissent de continuer à gagner sans s’arrêter.

Avantages clés :





Division et contrôle : Chaque EA fonctionne sur son propre compte virtuel, ce qui empêche le mélange des transactions et garantit des transactions ordonnées.







Maximisation des profits : Le programme aide les EA rentables à continuer d'augmenter leurs bénéfices en leur donnant la possibilité de négocier indépendamment des autres EA.







Statistiques indépendantes : Les comptes virtuels ont leurs propres statistiques, ce qui donne une compréhension précise de l'efficacité de chaque stratégie. Des indicateurs peuvent être utilisés pour de nouvelles solutions ou pour des rapports aux investisseurs. Le rapport est similaire aux rapports du testeur de stratégie, montrant le retrait maximum de. le compte attribué en argent ou en pourcentage. Croissance en argent et pourcentage. Nombre de transactions ouvertes et fermées. Nombre de lots fermés...Vous pouvez même personnaliser le design qui vous convient.







Fonds propres : Chaque compte dédié possède son propre solde et ses propres capitaux propres dédiés aux calculs de trading.





Protection de compte dédiée : Chaque compte virtuel dispose de paramètres permettant de protéger un solde dédié sous EA. Un EA donné ne pourra pas drainer plus que ce qui lui a été attribué, et le stop peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur au solde alloué et à son profit. Spécifié en argent ou en pourcentage.







Corriger le profit gagné et arrêter : Lorsqu'un certain EA via un compte virtuel gagne le montant qui lui est donné, il arrêtera de trader sur ce compte ou continuera jusqu'à ce qu'il reçoive le retrait qui lui est donné.







Double intérêt résiduel : Le premier suivi peut être utilisé comme seuil de rentabilité avec une clôture à 0 ou un profit, en fonction du pourcentage de rollback. Le second trail peut être utilisé pour clôturer lors du premier rollback ou laisser le profit s'étendre en définissant un pourcentage de rollback plus élevé.







Se souvenir des changements : HOLDER d'EA dispose de fonctionnalités sophistiquées pour conserver et reproduire ses données. Cela permet au HOLDER d'EA de continuer à travailler après le redémarrage du terminal, pendant ce temps seul le prix peut changer et si au retour à la négociation le prix a dépassé la clôture prévue, alors le HOLDER d'EA clôturera l'ordre ou activera le démarrage suiveur et sera prêt. pour des situations supplémentaires en combinaison avec les paramètres spécifiés. Les paramètres peuvent être modifiés et le TITULAIRE d'EA les appliquera aux nouvelles commandes ou, dans certains cas, aux commandes déjà ouvertes.







Calcul du tarif de lot : Le lot initial du solde alloué sera augmenté ou diminué proportionnellement par rapport aux capitaux propres du solde virtuel. Le même lot que l'EA de trading avec la possibilité de le réduire ou de l'augmenter. Simplement avec votre terrain fixe.







Prix ​​optimal : Peut être utilisé comme pour les ordres stop en attente, mais a une signification plus large. Avec une distance inférieure, la ligne limite de l'ordre sera définie. Qui peut être fixe ou suivre le cours jusqu'à ce que le cours recule d'un nombre de points ou de pourcentages donné entre la différence entre le cours d'ouverture et le cours à perte. Le rollback revient toujours au profit. Il peut être utilisé pour le trading principal, en entrant dans des transactions en utilisant les signaux EA lorsque le prix devient perdant. Pour augmenter le profit attendu sur une transaction ou réduire la perte. Il en va de même pour une commande supplémentaire lorsque la première commande est à perte, avec la possibilité de faire la moyenne des deux commandes.







Terminal Milti et travail avec les signaux d'abonnement : Résout idéalement le problème des abonnements aux différents signaux. Comme pour chaque EA, une balance dédiée au signal est définie. Calcul du lot, barème de souscription et protection de son solde contre les pertes soudaines. Votre EA peut donner des signaux depuis n'importe quel terminal métatrader 4 ou 5 et le trading principal sera effectué sur le terminal sélectionné où le HOLDER d'EA est installé.







Modification des signaux : Vous pouvez modifier les signaux reçus des robots de trading pour ouvrir et fermer des ordres.

Stop loss, trailing, take profit – utilisez le vôtre ou laissez celui d’origine. Fixé à partir du prix d'ouverture de l'EA de négociation ou du prix d'ouverture via le HOLDER d'EA. Sur le virtuel ou le marché, seul le trail est toujours virtuel.







les conditions favorables sont la baisse du spread par rapport aux limites de la limitation, ce qui libère de l'espace pour une commande dans le nombre maximum de commandes.







Négociation mutuelle entre les comptes EA TITULAIRES: Un compte de trading créé via HOLDER d'EA s'intègre parfaitement aux autres comptes. Chaque compte dédié se voit attribuer son propre nombre maximum d'ordres ouverts. Désormais, le nombre maximum de commandes ouvertes du compte peut être pris en compte par des commandes provenant d'autres comptes internes. Cela contribue considérablement à alléger la charge sur le compte principal, bien que chaque solde ait ses propres capitaux propres et son propre solde dédié. Cette fonctionnalité est très utile pour la répartition des risques. Le TITULAIRE d'EA peut clôturer les ordres d'autres comptes dédiés et les ordres de trading EA lorsqu'un ordre est clôturé sur le compte sur lequel la fonction est active.







Arrêt de compte: À tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton et il deviendra rouge et les nouveaux ordres cesseront de s'ouvrir, et ceux ouverts continueront à être suivis selon les paramètres spécifiés. À tout moment, vous pouvez continuer à trader sur le compte en cliquant sur le bouton. et il deviendra vert. Vous pouvez définir la date et l'heure après lesquelles les nouvelles commandes ne seront pas ouvertes, mais les anciennes seront toujours accompagnées. Une fois l'heure spécifiée atteinte, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton et continuer à trader sur le compte. Si le compte s'est arrêté parce qu'il a atteint le retrait ou le bénéfice spécifié pour l'arrêt, alors afin de continuer à trader avec ce compte, vous devez le faire. devra établir un prélèvement ou un bénéfice important ou réinitialiser le compte.







Mises à jour: Vous pourrez obtenir de nouvelles fonctionnalités utiles à chaque fois.

HOLDER d'EA est déjà assez complexe à écrire, mais avec un minimum de code, grâce à un développeur créatif et expérimenté. Nous pouvons et voulons étendre ses capacités. Même si parfois nous avons dû corriger diverses erreurs et ne pas apporter d'améliorations, en choisissant les chemins les plus faciles. En conséquence, je suis déjà heureux que mon EA fonctionne comme une montre-bijou.







Pourquoi EA est HOLDER ?

Il s’agit d’un système unique basé sur la copie de commandes, qui va bien plus loin que les solutions standards. HOLDER d'EA permet aux traders non seulement de copier les transactions, mais aussi de les gérer, en modifiant les entrées et les sorties, en protégeant le capital et en organisant le travail de nombreux robots dans un seul terminal, sans se soucier de la perte de capital.

Ce produit est créé sur la base de mon expérience commerciale.

Je suis moi-même l'auteur de HOLDER d'EA et je l'ai développé pour mes propres besoins. Le programme est complètement prêt à fonctionner et je continue de l'utiliser dans mon trading. Il est désormais à votre disposition : vous pouvez l'acheter et commencer à profiter de tous ses avantages.

Si vous avez des questions ou des difficultés, je me ferai un plaisir de vous aider avec la configuration afin que vous puissiez commencer à trader avec succès et efficacité, sans confondre aucun paramètre.

Utilisez le HOLDER d'EA pour contrôler vos échanges d'EA.

Lancement des EA HOLDER

Si vous êtes sérieux, il est peu probable que vous soyez découragé par des paramètres apparemment complexes.

Ce sont les premières étapes, qui seront répétées encore et encore pour chaque nouvelle EA. Une formation plus approfondie suivra.

Ainsi, si nous envisageons de négocier, par exemple, cinq EA sur un seul compte de trading, nous devons alors configurer 15 graphiques. Chaque EA nécessite 3 graphiques. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Plus précisément, pour chaque EAs HOLDER suivant, vous avez besoin d'un scanner et d'un scanner installé qui peut distribuer les signaux d'entrée et de sortie à autant de comptes EAs HOLDER que vous le souhaitez.

Ouvrons le graphique de l'instrument de trading sur lequel votre EA négocie 3 fois.



Premier graphique

selon le délai requis par l'EA commercial, les 2 autres délais ne sont pas du tout importants.



Vers le premier graphique

installer le trading EA.

Nous fixons le lot minimum dans ses paramètres. 0,01 ou plus sur demande de l'instrument auprès du courtier. Nous définissons un numéro magique unique qui n'est pas utilisé sur d'autres EA. Par conséquent, tous les paramètres requis d'un EA commercial.

Vers le deuxième tableau

Nous attachons l'addon Scanner EA, il est gratuit et nécessaire au bon fonctionnement de EAs HOLDER Dans ses paramètres, nous entrons le même numéro magique qui a été installé sur l'EA commercial. Nous modifions le nom du dossier et le nom du nouveau. fichier pour enregistrer les signaux de l’EA commercial. Les dossiers et fichiers sont créés eux-mêmes. Vous pouvez avoir des dossiers communs, par exemple, les nommer avec le nom du courtier ou le nom du robot de trading.

Vers le troisième tableau

installez EAs HOLDER. Dans la ligne "Dossier de fichiers (Depuis le module complémentaire du scanner)", nous écrivons le dossier comme dans le scanner. Dans la ligne "Ordres d'enregistrement du nom de fichier (Depuis le module complémentaire du scanner)", nous écrivons le nom du fichier comme dans le scanner. la ligne "Ordres de ramassage magiques (Du scanner EA)" nous écrivons le nombre magique comme dans le scanner (du robot de trading). Dans l'onglet "___ Commandes ouvertes ___"

Maintenant, si vous cliquez sur OK et déplacez le bouton rouge vers le vert, alors EAs HOLDER commencera à fonctionner par rapport au trading de l'EA commercial sur le premier graphique. Mais il faut passer par tous les paramètres techniques et personnels de la stratégie.



Premier graphique- Trading d'EA

Deuxième graphique- Module complémentaire de scanner EA connectant l'EA de trading au contrôleur de trading EA HOLDER

Troisième graphique- EAs HOLDER maintient ses échanges et ses statistiques sur la base des signaux d'ouverture et de clôture du robot de trading.



Instructions d'utilisation - télécharger



