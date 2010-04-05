EAs Holder

EA's HOLDER - Birden fazla ticaret robotunu tam kontrol altında yönetin

EA'nın HOLDER'ı, yatırımcılara yönelik, birden fazla ticaret robotunu (EA) etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan gelişmiş bir sistemdir. Programla robotlarınızı ayrı sanal hesaplara dağıtabilir ve her biri için ayrı riskleri ve ticaret parametrelerini yapılandırabilirsiniz.

EA'nın HOLDER'ı nasıl çalışır?

EA'nın HOLDER'ı, çok sayıda ticaret robotuna sahip olan veya bunları satın almak isteyen yatırımcıların temel sorununu çözüyor: kaotik yönetim. Program, her robota, belirli bir EA için ticareti esnek bir şekilde yönetebileceğiniz özel bir sanal hesap sağlar. Her EA için riskleri yapılandırırsınız ve EA'nın HOLDER'ı dahili hesapları belirtilen ayarlara uygun olarak otomatik olarak yönetir. Robotun stratejisi zarar etmeye başlarsa program, lotu azaltarak ve EA'nın ticaretten tamamen çekilmesine kadar ticaretini kademeli olarak askıya alarak çalışmasını düzenler. Bu, başarılı robotların durmadan kazanmaya devam etmesini sağlar.

Temel faydalar:





Bölünme ve kontrol : Her EA, işlemlerin karışmasını önleyen ve ticaretin düzenli olmasını sağlayan kendi sanal hesabında çalışır.







Risk kontrolü : Her robot için ticaret parametrelerini ve risklerini bağımsız olarak belirlersiniz ve EA'nın HOLDER'ı, dahili hesapları otomatik olarak yönetir ve ayarlarınıza göre işlemlerini düzenler.







Kâr maksimizasyonu : Program, kârlı EA'lara diğer EA'lardan bağımsız olarak ticaret yapma olanağı vererek kârlarını artırmaya devam etmelerine yardımcı olur.







Bağımsız istatistikler : Sanal hesapların, her stratejinin etkinliğinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayan kendi istatistikleri vardır. Göstergeler, yeni çözümler için veya yatırımcılara sunulan raporlar için kullanılabilir. Rapor, strateji testçisinin raporlarına benzer ve maksimum düşüşü gösterir. tahsis edilen hesap para veya yüzde olarak. Paradaki büyüme ve yüzde, açık ve kapalı işlemlerin sayısı. Kapalı lot sayısı... Hatta kendinize uygun tasarımı özelleştirebilirsiniz.







Kendi Sermayesi : Her özel hesabın, alım satım hesaplamaları için kendine özel bakiyesi ve Özsermayesi vardır.





Özel hesap koruması : Her sanal hesabın EA kapsamında özel bir bakiyeyi korumaya yönelik parametreleri vardır. Belirli bir EA, kendisine tahsis edilenden daha fazlasını boşaltamayacaktır ve durdurma, tahsis edilen bakiyeden ve kârından daha fazla veya daha az belirlenebilir. Para veya yüzde olarak belirtilir.







Kazanılan kârın sabitlenmesi ve durdurulması : Belirli bir EA, sanal bir hesap aracılığıyla kendisine verilen tutarı kazandığında, bu hesapta işlem yapmayı bırakacak veya kendisine verilen çekilişi alana kadar devam edecektir.







Çift faiz takibi : İlk takip, geri alma yüzdesine bağlı olarak 0'da veya kârda kapanışla başabaş noktası olarak kullanılabilir. İkinci takip, ilk geri almada kapanış yapmak veya daha yüksek bir geri alma yüzdesi ayarlayarak kârın uzamasına izin vermek için kullanılabilir.







Değişiklikleri hatırlamak : EA'nın HOLDER'ı, verilerini korumak ve çoğaltmak için gelişmiş işlevselliğe sahiptir. Bu, EA'nın HOLDER'ının terminal yeniden başlatıldıktan sonra çalışmaya devam etmesine olanak tanır; bu süre zarfında yalnızca fiyat değişebilir ve ticarete geri döndüğünüzde fiyat beklenen kapanışın ötesine geçerse EA'nın HOLDER'ı emri kapatacak veya takip eden başlangıcı etkinleştirecek ve hazır olacaktır. Belirtilen parametrelerle kombinasyon halinde ek durumlar için Parametreler değiştirilebilir ve EA'nın HOLDER'ı bunları yeni emirlere veya belirli durumlarda zaten açık olan emirlere uygulayacaktır.







Lot oranı hesaplaması : Tahsis edilen bakiyenin ilk lotu, sanal bakiyenin özsermayesine göre orantılı olarak artırılacak veya azaltılacaktır. Ticaret EA'sıyla aynı lot, bunu küçültme veya yükseltme olanağına sahiptir. Basitçe sabit lotunuzla.







Optimum fiyat : Bekleyen stop emirleri için kullanılabilir ancak daha geniş bir anlama sahiptir. Eksi mesafe ile emir limit çizgisi belirlenecektir. Fiyat, açılış fiyatı ile zarar eden fiyat arasındaki fark belirli sayıda puan veya yüzde kadar geri dönene kadar sabitlenebilir veya fiyatı takip edebilir. Geri alma işlemi her zaman kâra döner. Ana ticaret için kullanılabilir, fiyat zarara uğradığında EA sinyallerini kullanarak ticarete girilebilir. Bir işlemden beklenen karı artırmak veya zararı azaltmak. Aynı durum, her iki siparişin ortalamasını alma olanağıyla, ilk sipariş zarara uğradığında ek sipariş için de geçerlidir.







Milti terminali ve abonelik sinyalleriyle çalışma : Farklı sinyallere abonelik sorununu ideal olarak çözer. Her EA'da olduğu gibi sinyal için özel bir denge belirlenir. Lot hesaplama, abonelik ölçeği ve bakiyesinin ani kayıplardan korunması EA'nız herhangi bir metatrader 4 veya 5 terminalinden sinyal verebilir ve ana ticaret EA'nın HOLDER'ın kurulu olduğu seçilen terminalde gerçekleştirilecektir.







Sinyal değişikliği : Emir açmak ve kapatmak için işlem robotlarından alınan sinyalleri değiştirebilirsiniz.

Zararı durdurun, takip edin, kar alın – kendinizinkini kullanın veya orijinalini bırakın. Ticaret EA'sındaki açılış fiyatından veya EA'nın HOLDER'ındaki açılış fiyatından belirlenir. Sanal veya piyasada yalnızca takip her zaman sanaldır.







Zararı durdurun, takip edin, kar alın – kendinizinkini kullanın veya orijinalini bırakın. Ticaret EA'sındaki açılış fiyatından veya EA'nın HOLDER'ındaki açılış fiyatından belirlenir. Sanal veya piyasada yalnızca takip her zaman sanaldır. Kazanca kaymak : Fiyatın bir sinyal emrinden ne kadar kâra geçebileceğini siz belirlersiniz; bu kârı (puan olarak) aşarsa EA HOLDER emir açmaz. Ancak zamanlayıcı ayarlarsanız, alınan emrin fiyatı artı kâra kayma mesafesi aşılmadan daha sonra uygun koşullar sağlandığında emir açılabilir.

Uygun koşullar spread'in sınırlama limitlerinden düşmesidir. Bu, maksimum sipariş sayısında bir sipariş için yer açmaktır.







EA HOLDER hesapları arasında karşılıklı ticaret: EA HOLDER aracılığıyla oluşturulan bir alım satım hesabı, diğer hesaplarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Her özel hesaba kendi maksimum açık emir sayısı atanır. Artık hesaptaki maksimum açık emir sayısı, diğer dahili hesaplardan gelen emirlerle alınabilecek. Bu, her bakiyenin kendi özsermayesine ve tahsis edilmiş bakiyesine sahip olmasına rağmen, ana hesaptaki yükün hafifletilmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Bu özellik risk dağıtımı açısından oldukça kullanışlıdır. Ayrıca. EA HOLDER, işlevin aktif olduğu hesapta bir emir kapatıldığında diğer özel hesapların emirlerini ve EA alım satım emirlerini kapatabilir.







Hesabı durdur: İstediğiniz zaman butona tıkladığınızda kırmızıya dönecek ve yeni emirlerin açılması duracak, açık olan emirler ise belirlenen parametrelere göre takip edilmeye devam edecektir. Dilediğiniz zaman butona tıklayarak hesapta işlem yapmaya devam edebilirsiniz. ve yeşile dönecektir. Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz, böylece yeni siparişler açılmaz ancak eski siparişler devam eder. Belirtilen süreye ulaşıldığında, düğmeye tekrar basabilir ve hesapta işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Hesap, durdurma için belirtilen düşüşe veya kâra ulaştığı için durdurulmuşsa, bu hesapla işlem yapmaya devam etmek için, büyük bir dezavantaj veya kar belirlemeniz veya hesabı sıfırlamanız gerekecektir.







Güncellemeler: Her seferinde yeni ve kullanışlı işlevler elde edebileceksiniz.

EA'nın HOLDER'ını yazmak zaten oldukça karmaşıktır, ancak yaratıcı ve deneyimli bir geliştirici sayesinde minimum kodla yazılmıştır. Yeteneklerini genişletebilir ve genişletmek istiyoruz. Bazen çeşitli hataları düzeltmek ve iyileştirmeler yapmamak zorunda kalsak da, en kolay yolları seçmedik. Sonuç olarak EA'mın bir mücevher saati gibi çalışmasından şimdiden memnunum.







Neden EA'nın HOLDER'ı?

Bu, standart çözümlerin çok daha ötesine geçen, sipariş kopyalamaya dayalı benzersiz bir sistemdir. EA'nın HOLDER'ı, yatırımcıların yalnızca işlemleri kopyalamasına değil, aynı zamanda bunları yönetmesine, giriş ve çıkışları değiştirmesine, sermayeyi korumasına ve birçok robotun işini sermaye kaybı endişesi olmadan tek bir terminalde organize etmesine olanak tanır.

Bu ürün ticaret deneyimime dayanarak oluşturulmuştur.

Ben de EA HOLDER'ın yazarıyım ve onu kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda geliştirdim. Program tamamen çalışmaya hazır ve işlemlerimde kullanmaya devam ediyorum. Artık kullanımınıza sunuldu; satın alabilir ve tüm avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz veya zorluğunuz varsa, hiçbir parametreyi karıştırmadan başarılı ve verimli bir şekilde ticarete başlayabilmeniz için kurulum konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.

Ticaret EA'larınızı kontrol etmek için EA'nın HOLDER'ını kullanın.

EAs HOLDER'ın başlatılması

Eğer ciddiyseniz, karmaşık görünen ayarlar yüzünden caymanız pek mümkün değildir.

Bunlar, her yeni EA için tekrar tekrar tekrarlanacak ilk adımlardır. Bunu daha kapsamlı bir eğitim takip edecektir.

Ve böylece, örneğin bir ticaret hesabında beş EA ile ticaret yapmayı planlıyorsak, o zaman 15 grafik oluşturmamız gerekir. Her EA, 3 grafik gerektirir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Daha doğrusu, sonraki her EAS HOLDER için 1 tarayıcıya ihtiyacınız vardır ve kurulu 1 tarayıcı, giriş ve çıkış sinyallerini istediğiniz sayıda EAS HOLDER hesabına dağıtabilir.

EA'nızın 3 kez işlem yaptığı işlem enstrümanının grafiğini açalım.



İlk grafik

Ticaret EA'sının gerektirdiği zaman dilimine göre diğer 2 zaman dilimi hiç önemli değil.



İlk tabloya

ticaret EA'yı yükleyin.

Minimum lotu parametrelerinde belirledik. Aracın komisyoncudan talebi üzerine 0,01 veya daha fazla. Buna göre, diğer EA'larda kullanılmayan benzersiz bir sihirli sayı belirledik ve bir ticaret EA'sının gerekli tüm parametrelerini belirledik.

İkinci grafiğe

Tarayıcı eklentisi EA'yı ekliyoruz, ücretsizdir ve EAS HOLDER'ın doğru çalışması için gereklidir. Parametrelerinde, ticari EA'da yüklü olan aynı sihirli numarayı giriyoruz. Klasörün adını ve yeninin adını değiştiriyoruz. Ticaret EA'sından gelen sinyalleri kaydetmek için dosya. Klasörler ve dosyalar kendileri oluşturulur. Ortak klasörleriniz olabilir, örneğin bunları komisyoncunun adıyla veya ticaret botunun adıyla adlandırabilirsiniz.

Üçüncü grafiğe

EAS HOLDER'ı yükleyin "Dosya klasörü (Tarayıcı eklentisinden)" satırına tarayıcıdaki gibi klasörü yazıyoruz. "Dosya adı kayıt siparişleri (Tarayıcı eklentisinden)" satırına tarayıcıdaki gibi yazıyoruz. "Sihirli alım emirleri (Tarayıcı EA'dan)" satırına sihirli sayıyı tarayıcıdaki gibi (ticaret botundan) yazıyoruz. "____ Açık siparişler ___" sekmesinde

Şimdi Tamam'a tıklayıp kırmızı düğmeyi yeşile taşırsanız, EA'lar HOLDER ilk grafikte işlem yapan EA'nın işlemlerine göre çalışmaya başlayacaktır. Ancak stratejinin tüm teknik ve kişisel ayarlarını gözden geçirmemiz gerekiyor.



İlk grafik- EA Ticareti

İkinci grafik- ticaret EA'sını ticaret denetleyicisi EA HOLDER'a bağlayan tarayıcı eklentisi EA

Üçüncü grafik- EAS HOLDER, ticaret robotunun açılış ve kapanış sinyallerine dayanarak ticaretini ve istatistiklerini tutar.



Kullanıcı talimatları - indir



