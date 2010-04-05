EAs Holder

TITOLARE di EA: gestisci più robot di trading sotto il pieno controllo
holder di EA è un sistema avanzato per i trader che li aiuta a gestire in modo efficace più robot di trading (EA). Con il programma, puoi distribuire i tuoi robot in conti virtuali separati e configurare rischi individuali e parametri di trading per ciascuno.

Come funziona il TITOLARE di EA?
holder di EA risolve il problema chiave dei trader che hanno molti robot di trading o vogliono acquisirli: la gestione caotica. Il programma fornisce a ciascun robot un conto virtuale dedicato, sul quale è possibile gestire in modo flessibile il trading per un EA specifico. Configura i rischi per ciascun EA e il TITOLARE di EA gestisce automaticamente gli account interni in conformità con le impostazioni specificate. Se la strategia del robot inizia a subire perdite, il programma ne regola il funzionamento, riducendo il lotto e sospendendone progressivamente le negoziazioni, fino al completo ritiro di EA dalle negoziazioni. Ciò consente ai robot di successo di continuare a guadagnare senza fermarsi.

Vantaggi principali:

  • Divisione e controllo: Ogni EA opera sul proprio conto virtuale, il che impedisce la commistione delle operazioni e garantisce scambi ordinati.


  • Controllo del rischio: imposti in modo indipendente i parametri di trading e i rischi per ciascun robot e TITOLARE di EA gestisce automaticamente gli account interni, regolandone il funzionamento in base alle tue impostazioni.


  • Massimizzazione del profitto: Il programma aiuta gli EA redditizi a continuare ad aumentare i propri profitti dando loro la possibilità di commerciare indipendentemente dagli altri EA.


  • Statistiche indipendenti: I conti virtuali hanno le proprie statistiche, che forniscono una comprensione accurata dell'efficacia di ciascuna strategia. Gli indicatori possono essere utilizzati per nuove soluzioni o per rapporti agli investitori. Il rapporto è simile ai rapporti del tester della strategia, che mostra il massimo prelievo il conto assegnato in denaro o percentuale. Crescita in denaro e percentuale. Numero di transazioni aperte e chiuse. Numero di lotti chiusi... Puoi anche personalizzare il design più adatto a te.


  • Patrimonio proprio: Ogni conto dedicato ha il proprio saldo dedicato e il proprio capitale per i calcoli del trading.

  • Protezione dell'account dedicata: Ogni conto virtuale dispone di parametri per proteggere un saldo dedicato in EA. Un dato EA non potrà drenare più di quanto gli è stato assegnato e lo stop potrà essere fissato più o meno del saldo assegnato e del suo profitto. Specificato in denaro o in percentuale.


  • Fissare il profitto guadagnato e fermarsi: Quando un certo EA attraverso un conto virtuale guadagna l'importo che gli è stato dato, smetterà di fare trading su questo conto o continuerà fino a quando non riceverà il prelievo che gli è stato dato.


  • Doppio interesse in coda: Il primo finale può essere utilizzato come pareggio con chiusura a 0 o profitto, a seconda della percentuale di rollback. Il secondo finale può essere utilizzato per chiudere al primo rollback o lasciare che il profitto si estenda impostando una percentuale di rollback più alta.


  • Ricordare i cambiamenti: HOLDER di EA dispone di funzionalità sofisticate per il mantenimento e la riproduzione dei propri dati. Ciò consente al TITOLARE di EA di continuare a lavorare dopo il riavvio del terminale, durante questo periodo solo il prezzo può cambiare e se al ritorno alla negoziazione il prezzo è andato oltre la chiusura prevista, il TITOLARE di EA chiuderà l'ordine o attiverà il trailing start ed è pronto per situazioni aggiuntive in combinazione con i parametri specificati I parametri possono essere modificati e il TITOLARE di EA li applicherà a nuovi ordini o in alcuni casi a ordini già aperti.


  • Calcolo della tariffa del lotto: Il lotto iniziale del saldo assegnato verrà aumentato o diminuito proporzionalmente rispetto al valore del saldo virtuale. Lo stesso lotto dell'EA di trading con la possibilità di ridurlo o aumentarlo. Semplicemente con il tuo lotto fisso.


  • Prezzo ottimale: Può essere utilizzato come per gli ordini stop pendenti, ma ha un significato più ampio Con una distanza inferiore, verrà impostata la linea limite dell'ordine. Che può essere fisso o seguire il prezzo finché il prezzo non torna indietro di un determinato numero di punti o percentuali tra la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo in perdita. Il rollback torna sempre al profitto. Può essere utilizzato per il trading principale, inserendo operazioni utilizzando i segnali EA quando il prezzo va in perdita. Per aumentare il profitto atteso su una transazione o ridurre la perdita. Lo stesso vale per un ordine aggiuntivo quando il primo ordine è in perdita, con la possibilità di calcolare la media di entrambi gli ordini.


  • Terminale Milti e funzionamento con segnali di abbonamento: Risolve idealmente il problema degli abbonamenti ai diversi segnali. Come per ogni EA, viene impostato un bilanciamento dedicato per il segnale. Calcolo del lotto, scala dell'abbonamento e protezione del saldo da perdite improvvise Il tuo EA può fornire segnali da qualsiasi terminale metatrader 4 o 5 e il trading principale verrà effettuato sul terminale selezionato su cui è installato l'holder di EA.


  • Modifica del segnale: puoi modificare i segnali ricevuti dai robot di trading per aprire e chiudere gli ordini.
    Stop loss, trailing, take profit: usa il tuo o lascia quello originale. Impostato dal prezzo di apertura dall'EA di negoziazione o dal prezzo di apertura tramite il TITOLARE di EA. Sul virtuale o sul mercato, solo il trailing è sempre virtuale.


  • Scivolare nel profitto: Imposta quanto il prezzo può andare in profitto da un ordine di segnale, se supera questo profitto (in punti), il TITOLARE di EA non aprirà un ordine; Tuttavia, se si imposta un timer, l'ordine può essere aperto più tardi quando vengono ricevute condizioni favorevoli, senza superare il prezzo dell'ordine ritirato più la distanza di slippage per trarre profitto.
    condizioni favorevoli sono la caduta dello spread dai limiti del limite. Ciò libera spazio per un ordine nel numero massimo di ordini.


  • Mutuo scambio tra conti TITOLARE EA: Un conto di trading creato tramite TITOLARE di EA si integra perfettamente con altri conti. A ogni conto dedicato viene assegnato il proprio numero massimo di ordini aperti. Ora il numero massimo di ordini aperti del conto può essere preso da ordini provenienti da altri conti interni. Ciò aiuta in modo significativo ad alleviare il carico sul conto principale, sebbene ogni saldo abbia il proprio capitale e un saldo dedicato. Questa funzionalità è molto utile per la distribuzione del rischio. Inoltre. Il TITOLARE di EA può chiudere ordini di altri conti dedicati e ordini di trading di EA quando un ordine è chiuso sul conto in cui la funzione è attiva.


  • Ferma conto: In qualsiasi momento puoi fare clic sul pulsante e diventerà rosso e i nuovi ordini smetteranno di aprirsi e quelli aperti continueranno a essere seguiti in base ai parametri specificati. In qualsiasi momento puoi continuare a fare trading sul conto facendo clic sul pulsante e diventerà verde. Potrai impostare la data e l'ora dopo la quale così i nuovi ordini non verranno aperti, ma quelli vecchi verranno comunque accompagnati. Una volta raggiunto il tempo specificato, puoi premere nuovamente il pulsante e continuare a fare trading sul conto. Se il conto si è fermato perché ha raggiunto il prelievo o il profitto specificato per lo stop, per continuare a fare trading con questo conto, devi. dovrà impostare un prelievo o un profitto consistente o reimpostare il conto.


  • Aggiornamenti: Potrai ottenere nuove utili funzionalità ogni volta.
    holder di EA è già piuttosto complesso da scrivere, ma con un codice minimo, grazie a uno sviluppatore creativo ed esperto. Possiamo e vogliamo espandere le sue capacità. Anche se a volte abbiamo dovuto correggere vari errori e non apportare miglioramenti, scegliendo le strade non più facili. Di conseguenza, sono già contento che il mio EA funzioni come un orologio da gioielleria.


Perchè il TITOLARE di EA?
Si tratta di un sistema unico basato sulla copiatura degli ordini, che va ben oltre le soluzioni standard. L'holder di EA consente ai trader non solo di copiare le transazioni, ma anche di gestirle, modificando entrate e uscite, proteggendo il capitale e organizzando il lavoro di molti robot in un unico terminale, senza preoccuparsi della perdita di capitale.

Questo prodotto è stato creato in base alla mia esperienza di trading.
Io stesso sono l'autore di EA's holder e l'ho sviluppato per le mie esigenze. Il programma è completamente pronto per funzionare e continuo a utilizzarlo nel mio trading. Ora è a tua disposizione: puoi acquistarlo e iniziare a godere di tutti i suoi vantaggi.

Se hai domande o difficoltà, sarò felice di aiutarti con la configurazione in modo che tu possa iniziare a fare trading con successo ed efficienza, senza confondere alcun parametro.

Utilizza HOLDER di EA per controllare i tuoi EA di trading.

 

Avvio degli EA holder
Se sei serio, difficilmente sarai scoraggiato da impostazioni apparentemente complesse.
Questi sono i primi passi, che verranno ripetuti più e più volte per ogni nuovo EA. Seguirà una formazione più approfondita.

Quindi, se intendiamo scambiare, ad esempio, cinque EA su un conto di trading, allora dobbiamo impostare 15 grafici. Ciascun EA richiede 3 grafici. Tuttavia, non è sempre così. Più precisamente, per ogni TITOLARE EA successivo è necessario 1 scanner e 1 scanner installato può distribuire segnali di ingresso e uscita a quanti account TITOLARE EA desideri.

Apriamo il grafico dello strumento di trading su cui il tuo EA viene scambiato 3 volte.

Primo grafico
secondo l'intervallo di tempo richiesto dall'EA commerciale, gli altri 2 intervalli di tempo non sono affatto importanti.

Al primo grafico
installa l'EA commerciale.
Impostiamo il lotto minimo nei suoi parametri. 0,01 o più su richiesta dello strumento da parte del broker. Impostiamo un numero magico univoco che non viene utilizzato su altri EA. Di conseguenza, tutti i parametri richiesti di un EA commerciale.

Al secondo grafico
Alleghiamo il componente aggiuntivo Scanner EA, è gratuito e necessario per il corretto funzionamento di EAs HOLDER Inseriamo nei suoi parametri lo stesso numero magico che è stato installato sull'EA commerciale. Cambiamo il nome della cartella e il nome della nuova file per la registrazione dei segnali dall'EA commerciale. Le cartelle e i file vengono creati da soli. Puoi avere cartelle comuni, ad esempio nominarle con il nome del broker o il nome del bot di trading.

Al terzo graficoinstallare EAs HOLDER. Nella riga "Cartella file (dal componente aggiuntivo dello scanner)" scriviamo la cartella come nello scanner. Nella riga "Ordini di registrazione del nome del file (dal componente aggiuntivo dello scanner)" scriviamo il nome del file come nello scanner nella riga "Ordini di ritiro magici (dallo scanner EA)" scriviamo il numero magico come nello scanner (dal bot di trading). Nella scheda "___ Ordini aperti ___".

Ora se fai clic su OK e sposti il ​​pulsante rosso su verde, gli EA holder inizieranno a funzionare in relazione al trading degli EA di trading sul primo grafico. Ma dobbiamo esaminare tutte le impostazioni tecniche e personali della strategia.

Primo grafico- Commercio EA
Secondo grafico- componente aggiuntivo scanner EA che collega l'EA commerciale con il TITOLARE dell'EA del controller commerciale
Terzo grafico- EAs HOLDER mantiene il proprio trading e le statistiche in base ai segnali di apertura e chiusura del robot di trading.


Istruzioni per l'utente: scarica

 


