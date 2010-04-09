Prof zone next
- Anatoliy Lukanin
Сигналы версии МТ4 и МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/luka-fx
Сигналы версии МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/x5d
Эксперт анализируют больше 100 индикаторов. Благодаря этому он торгует практически круглую неделю.
Советник может торговать как полностью самостоятельно, так и есть возможность открывать первые позиции самому, после чего эксперт самостоятельно доведет дело до логического конца, то есть закроет позицию или позиции в плюс.
ОСОБЕННОСТИ:
Эксперт не использует МАРТНГЕЙЛ!, а добавляет фиксированный лот к позициям.
Эксперт может торговать как в обе стороны сразу, так и только в одну.
Используется без убыток, трал стоп и Take Profit с учетом комиссии и свопа.
Эксперт использует Stop loss в валюте депозита или процентах от депозита.
Самостоятельная торговля возможна если переменная DIRECTION_OF_TRADE = BUTTON
ТЕСТИРОВАНИЕ:
Эксперт написан для торговли на EURUSD. Период графика любой.
Все тестирования проводились на котировках дилинговых центров Alpari и ICmarkets
ДЕПОЗИТ:
Рекомендованный минимальный депозит предполагался минимум от 1000 единиц депозита
Депозит 100$ https://www.mql5.com/ru/signals/765367
Переменная RISK начинает работать только с депозитом от 2000 единиц депозита.
СЧЕТА:
Рекомендую использовать счета с пятизначными котировками.
Размер кредитного плеча я использую 1 к 500.
Перед покупкой, советую изучить торговые условия на сайте дилингового центра на котором предстоит торговать эксперту.
ПЕРИОД И ПАРА ГРАФИКА:
Ставить только на EURUSD, Период графика любой.
ПАРАМЕТРЫ:
USING - Что используем, риск или лот
RISK/LOT - Размер риска или лота
PLUS_SIZE_LOT - Приращение к лоту
TRADE_IN_ONE_POSITION - Торговать одновременно только в одну сторону
DIRECTION_OF_TRADE - Направление торговли
ALL - В обе стороны
BUY - На покупку
SELL - На продажу
BUTTON - Торговля только с кнопок
OPEN_POSITION - Открываем позиции
CART_ALL - В обе стороны
CART_BUY - На покупку
CART_SELL - На продажу
CART_DISABLED - Никуда
THE_NUMBER_OF_BUY_POSITIONS - Максимальное количество позиций на покупку
THE_NUMBER_OF_SELL_POSITIONS - Максимальное количество позиций на продажу
STOP_AFTER_DRAWDOWN - Позволяет останавливать или продолжать торговлю после просадки
IN_CURRENCY/IN_CURRENCY - Выбор в чем измерять просадку
AS_A_PERCENTAG - В процентах
IN_CURRENCY - В валюте депозита
PERMISSIBLE_LOSS - Допустимые потери в валюте или процентах депозита
TRADE_ON_NEW_YEAR - Торговать в новый год *
MAGIC_NUMBER_BUY - Магический номер позиций на покупку
MAGIC_NUMBER_SELL - Магический номер позиций на продажу
POINT_CURRENCY - Профит корзины
POINT - В пунктах
CURRENCY - В валюте депозита
BASKET_PROFIT_POINT - Размер профита
CLOSING_ATR - Закрывать первую позицию по каналу ATR
TIME_PERIOD_ATR - Временной период канала ATR
USE_BREAKEVEN - Использовать без убыток
USE_A_SOUND - Использовать звуковые оповещения
LOG_ALL_MESSAGES - Протоколировать все сообщения
USE_LINE_BREAK_EVEN - Показывать линию без убытка
MAX_SPREAD_OPEN - Максимальный спред для открытия позиций
TEMPLATE - Шаблоны
FIRST - Серый
SECOND - Светлый
NONE - Стандартный
REMOVE_OBJECTS_OF_TRADE - Удалять объекты при визуальном тестировании, для ускорения теста
* Не торгуем в новый год, с 15 декабря по 15 января.