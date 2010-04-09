Prof zone next

Сигналы версии МТ4 и МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/luka-fx 

Сигналы версии МТ5 https://www.mql5.com/ru/signals/author/x5d

Эксперт анализируют больше 100 индикаторов. Благодаря этому он торгует практически круглую неделю.

Советник может торговать как полностью самостоятельно, так и есть возможность открывать первые позиции самому, после чего эксперт самостоятельно доведет дело до логического конца, то есть закроет позицию или позиции в плюс.

ОСОБЕННОСТИ:

Эксперт не использует МАРТНГЕЙЛ!, а добавляет фиксированный лот к позициям.

Эксперт может торговать как в обе стороны сразу, так и только в одну.

Используется без убыток, трал стоп и Take Profit с учетом комиссии и свопа.

Эксперт использует Stop loss в валюте депозита или процентах от депозита.

Самостоятельная торговля возможна если переменная DIRECTION_OF_TRADE = BUTTON

ТЕСТИРОВАНИЕ:

Эксперт написан для торговли на EURUSD. Период графика любой.

Все тестирования проводились на котировках дилинговых центров Alpari и ICmarkets

ДЕПОЗИТ:

Рекомендованный минимальный депозит предполагался минимум от 1000 единиц депозита

Депозит  100$ https://www.mql5.com/ru/signals/765367

Переменная RISK начинает работать только с депозитом от 2000 единиц депозита.

СЧЕТА:

Рекомендую использовать счета с пятизначными котировками.

Размер кредитного плеча я использую 1 к 500.

Перед покупкой, советую изучить торговые условия на сайте дилингового центра на котором предстоит торговать эксперту.

ПЕРИОД И ПАРА ГРАФИКА:

Ставить только на EURUSD,  Период графика любой.

ПАРАМЕТРЫ:

USING - Что используем, риск или лот

RISK/LOT - Размер риска или лота

PLUS_SIZE_LOT - Приращение к лоту

TRADE_IN_ONE_POSITION - Торговать одновременно только в одну сторону

DIRECTION_OF_TRADE - Направление торговли

ALL - В обе стороны

BUY - На покупку

SELL - На продажу

BUTTON - Торговля только с кнопок

OPEN_POSITION - Открываем позиции

CART_ALL - В обе стороны

CART_BUY - На покупку

CART_SELL - На продажу

CART_DISABLED - Никуда

THE_NUMBER_OF_BUY_POSITIONS - Максимальное количество позиций на покупку

THE_NUMBER_OF_SELL_POSITIONS - Максимальное   количество позиций на продажу

STOP_AFTER_DRAWDOWN - Позволяет останавливать или продолжать торговлю после просадки

IN_CURRENCY/IN_CURRENCY - Выбор в чем измерять просадку

AS_A_PERCENTAG - В процентах

IN_CURRENCY - В валюте депозита

PERMISSIBLE_LOSS - Допустимые потери в валюте  или процентах депозита 

TRADE_ON_NEW_YEAR - Торговать в новый год *

MAGIC_NUMBER_BUY - Магический номер позиций на покупку

MAGIC_NUMBER_SELL - Магический номер позиций на продажу

POINT_CURRENCY -  Профит корзины

POINT - В пунктах

CURRENCY - В валюте депозита

BASKET_PROFIT_POINT - Размер профита

CLOSING_ATR - Закрывать первую позицию по каналу ATR

TIME_PERIOD_ATR - Временной период канала ATR

USE_BREAKEVEN - Использовать без убыток

USE_A_SOUND - Использовать звуковые оповещения 

LOG_ALL_MESSAGES - Протоколировать все сообщения

USE_LINE_BREAK_EVEN - Показывать линию без убытка

MAX_SPREAD_OPEN - Максимальный спред для открытия позиций

TEMPLATE - Шаблоны

FIRST - Серый

SECOND - Светлый

NONE - Стандартный

REMOVE_OBJECTS_OF_TRADE - Удалять объекты при визуальном тестировании, для ускорения теста

* Не торгуем в новый год, с 15 декабря по 15 января.


Prodotti consigliati
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Experts
Based on technical analysis and the logic of upward (bullish) and downward (bearish) trends, the bot eliminates speculative cases in the market. High-precision bots surpass humans in all aspects: they replace a workforce and have no limitations on working hours. Unlike humans, they are not subject to fatigue, illnesses, emotions, etc. The bot is limited from the risks of losing the entire capital as it incorporates STOP Loss and Take Profit features. These features help manage potential losses
FREE
Winter
Ivan Akimov
Experts
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
Bands Plus
Alexander Chertnik
4.46 (13)
Experts
Designed mainly for  USDCAD 1H market. Minimum trading account 100 $. Expert advisor operates by unique   Bands strategy and transaction algorithm. settings: minBalance - minimum account balance for trading maxSpread - maximum allowed spread for trading  maxLoss - maximum loss for stop trading lotControl - lot control and auto lot activation bandsPeriod - indicator period tradeProfit - profit for exit USEtradeRange - if true, will operate with range between trades tradeRange - range distance
FREE
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Experts
Super Buy Sell  is a combination of Hedging and Martingale strategy. Buy and Sell at the same time and open order every 20 pips (default setting) with customized Target Profit. It was backtested and optimized using real ticks with high quality. The Expert Advisor has successfully passed the stress test with slippage approximate to the real market conditions. This EA can run on several instruments simultaneously. This EA is recommended for cent accounts. Real account monitoring https://www.mql5.
FREE
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Experts
Donar EA is a sophisticated automated trading Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 platforms. This algorithmic trading system provides intelligent trade management with customizable parameters to suit various trading strategies and risk profiles. Key Features: Adaptive trading time windows Configurable trade direction (Buy, Sell, or Both) Robust risk management Dynamic lot sizing Comprehensive performance tracking Trading Methodology: The EA employs a strategic approach to market entry
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experts
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Gold follower
Keke Wang
5 (1)
Experts
The trading strategy used by this EA product comes from the traditional and effective PASR strategy, which includes candle pattern judgment, support pressure level judgment, trend judgment under the currently loaded time frame, and weekly and monthly time frames; the product contains An automated trading system with functions such as multi-currency pairs, trends, trend reversals, etc., no Martin, no grid, no hedging, no scalping; it has a clear stop loss level, and the stop loss method is based
FREE
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Automatizza la tua strategia Fimathe su MT4: commercia con efficienza e precisione Descrizione: La strategia Fimathe è ampiamente riconosciuta per la sua redditività, ma è anche nota per richiedere lunghe ore di monitoraggio di mercato. Per affrontare questo problema, presentiamo Fimathe MT4, un robot che automatizza l'esecuzione della tua strategia. Come funziona: Fimathe MT4 opera in modalità "semiautomatica". Effettui la tua analisi e il robot esegue le operazioni in base ad essa. Vantaggi
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Big Trend Catcher MT4
Aleksandr Davydov
4 (1)
Experts
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working time
FREE
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Experts
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Experts
///  Trade smart Good profit And continuous with low risk /// Matrix EA Working with all pairs.   TimeFrame - 1m Deposit Recommended :  If you have an account under $ 100-200, it is best to work with a         Micro account lot=0.1   MICRO  If you have an account under $ 500, it is best to work with a               Micro account lot=0.2  MICRO If you have an account  standard  with 1000  $ , it is best to work with a          lot=0.01    ///  Trade smart Good profit And continuous with
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experts
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
SuperGrid
ying liu
Experts
SupuerGrid EA   This  trading system trades during all the times of the trade days . Recommended timeframe: M 1 5 It runs on one  pair ,recommended EURUSD . Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. The EA already has a live track record of many months of stable trading with low drawdown. M ultiple safety techniques are implemented to minimize the risk and the maximize the profits. The EA runs fully automatically and does not r
Eliminator EA
Burcak Sengezer
Experts
Eliminator EA is a professional and fully automated scalper. Easy to use, proved strategy many years and just focused on GBPCAD. This EA uses some calculated price and time actions with 6 indicators' confirmations. No need for unnecessary EA parameters. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. No needs to enter stop loss or take profit manually. Dropdown style Money Management can b
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Extreme Breakout EA Lite
Robots4Forex Ltd
3.67 (3)
Experts
The Extreme Breakout EA Lite is a fully automated multi currency Expert Advisor that trades time based breakouts and has various options to improve performance. The Extreme Breakout EA Lite trades using pending orders and has the option to enter using market orders if required. Lite version is limited to 0.01 lots without money management. View More Products - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Monitoring Signals - https://www.mql5.com/en/signals/author/robots4forex?o
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Bolensia
Vladislav Filippov
Experts
Bolensia is a fully automated scalper trading advisor. The structure of the augmented macro settings of the adviser was developed for trading using the safe scalping strategy based on opening short-term trades and closing them when a small progressive indicator of profitability dynamism is reached, which allows the user to minimize losses from opening losing trades. The expert advisor integrates special program parameters and utilitarian microtasks, reducing software processes and helping the us
New Wave EA
Sergey Belov
Experts
The automated expert advisor that builds a grid of orders based on my developed algorithm. The initial lot of order can be fixed or dynamically calculated, depending on the deposit balance and the risk parameter used. To prevent opening trades at a high spread value, the EA has a corresponding filter. You can specify the maximum allowable value  in the settings. The internal algorithm of work and settings of the expert advisor for Short and Long trades are completely identical. Thus, the expert
Galactic Imperium EA MT4
Crusader Network S.R.L.
Experts
Galactic Imperium EA An Expert Advisor that places pending orders at a user-defined entry time each day and force-closes all positions at a specified exit time, capturing intraday range breakouts while avoiding overnight exposure. How It Works Entry Scan & Orders At your chosen hour & minute, the EA measures the high/low over a configurable look-back period. It places BuyStop and SellStop orders just beyond that range. Orders are split into multiple equal lots to minimize slippage and spread i
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping. Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo. Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di tradi
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Altri dall’autore
BomB
Anatoliy Lukanin
Experts
Deposit from $100. BomB is a fully automated Expert Advisor that does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions have a fixed Take Profit and Stop Loss. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of positions with successful trading. Automatic detection of the GMT shift. Automatic Swap filter. Restoring the balance after a drawdown. There is a news filter. The main currency pairs are: AUDCAD, AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURAU
NewsSpeed
Anatoliy Lukanin
Experts
Written for currency pairs: GBPUSD, USDJPY, XAUUSD There is a built-in function to return the stop to its place after slipping, an example of slipping in the last screenshot., in a similar situation, the function tries to return the stop to the place indicated when placing the order. The number of transactions in the strategy tester, demo account, real account is almost the same, the result depends on: the size of the spread, slippage, Stop Level and the speed of execution of the broker. Availab
Corsair
Anatoliy Lukanin
Experts
Limit orders are used on signals. Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions have a fixed Take Profit and Stop Loss. Take Profit is relative, since the expert himself decides when to close or trawl Take Profit positions. Two Stop Losses are set, virtual and real., Virtual is set so that the stop is not knocked down by the dynamic spread., A real one for closing a position on the broker's server in unforeseen ci
Adrenaline
Anatoliy Lukanin
4 (2)
Experts
Deposit from 100$. The expert Advisor trades during a small market volatility, tracking price levels, then opens positions and monitors them until they are closed with a profit or a small loss. You can limit the number of open positions. Does not use martingale strategies, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions are opened with fixed TakeProfit and StopLoss. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of positions with successful trading. Automatic Swap fil
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Terminator
Anatoliy Lukanin
Experts
Deposit from $100. The Expert trades during low market volatility, tracking price levels, after that, he opens positions and monitors them until they are closed with a profit or a small loss. You can limit the number of open positions. Does not use martingale strategies, averaging positions, waiting out a loss, etc. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of positions with successful trading. Swap filter. recommendations I strongly advise you to use ECN accounts, ECN.
Dart
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions have a fixed Stop Loss. The expert trades in a calm market, at the end of the American session. Deposit: from 100 units of deposit. Example of currency pairs: EURCHF, AUDCAD, USDCHF, GBPUSD, AUDCHF. Chart period: any. Accounts: You should use ECN-ECN Pro. with five-digit quotes with a moderate size (spread). Testing-optimization: All recommended currency pairs are normally
Profit Zone
Anatoliy Lukanin
3.33 (6)
Experts
Signals of the MT4 and MT5 versions https://www.mql5.com/en/signals/author/luka-fx   MT5 version signals https://www.mql5.com/en/signals/author/x5d The Expert Advisor analyzes more than 100 indicators. Thanks to this, it trades almost all week round. The Expert Advisor can trade both completely independently, and there is an opportunity to open the first positions itself, after which the expert will independently bring the matter to its logical end, that is, close the position or positions in pl
Channel Alert Mtf
Anatoliy Lukanin
Indicatori
The signal indicator WITHOUT REDRAWING gives recommendations for the direction of trading. When the price moves through the internal channel, it gives signals (red and blue arrows), recommending a possible change in the direction of the price movement up or down. When the price crosses the external channel, it gives signals (yellow arrows), warning that a strong price movement is possible, which will not immediately turn the trading direction. When the price crosses the average, it is possibl
Zone Two
Anatoliy Lukanin
4 (1)
Experts
Real Trading Signals https://www.mql5.com/en/signals/author/luka-fx There are 10 signals in the Expert that can trade separately, that is, there are 10 Expert Advisors in one Expert! The expert analyzes more than 50 indicators. Thanks to this, he trades inside the day almost all week round. The adviser can trade both completely independently, and there is an opportunity to open the first positions himself, after which the expert will independently bring the matter to its logical end, that is
Looking
Anatoliy Lukanin
Experts
Deposit from $100. Looking is a fully automated Expert Advisor that does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out losses, etc. All positions have a fixed Take Profit and Stop Loss. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of positions with successful trading. Automatic Swap filter. Restoring the balance after a drawdown. Major currency pairs: GBPUSD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURGBP, EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDUSD, USDCAD, AUDCHF, CHFJPY." Reco
Combine
Anatoliy Lukanin
Experts
Other signals . Deposit: from 50-100 units of deposit. For trading multiple pairs on the same account, it is recommended from 50 units of deposit per currency pair. I recommend currency pairs: EURCHF, USDCHF, EURGBP , EURAUD, EURCAD, NZDCHF, CADCHF, AUDCAD, NZDUSD, GBPCHF. All recommended currency pairs are normally traded with default settings, for individual settings, optimization of the main parameters is possible. Chart period: H4 Accounts: ECN - ECN.Pro accounts with five-digit quotes shoul
PZ Pro MT4
Anatoliy Lukanin
Experts
MT4-MT5 signals , the Expert Advisor version for MT5 . The expert analyzes 15 indicators in 5 signals. Thanks to this, he trades almost all week round, inside the day. The adviser can trade both completely independently, and there is an opportunity to open positions independently, after which the expert will independently bring the matter to its logical end, that is, close the position or positions in the plus, wherever the price goes. You can try trading on your own in the strategy tester. F
Adrenaline EA
Anatoliy Lukanin
Experts
Deposit from $100. The expert trades during a small market volatility, at the end of the American session, tracking price levels, and then opens positions and monitors them until they close with a profit or a small loss. You can limit the number of open positions. Does not use martingale strategies, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions are opened with fixed StopLoss, the profit closes on the market itself. It is possible to use a dynamic lot to increase the volume of
Dracula EA
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
PZ Pro MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
MT5-MT4 signals , the Expert Advisor version for MT4 . The expert analyzes 15 indicators in 5 signals. Thanks to this, he trades almost all week round, inside the day. The adviser can trade both completely independently, and there is an opportunity to open positions independently, after which the expert will independently bring the matter to its logical end, that is, close the position or positions in the plus, wherever the price goes. You can try trading on your own in the strategy tester. F
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione