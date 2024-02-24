Neon Shadow MT4

Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveurs. Les paramètres mis à jour sont publiés quotidiennement sur nos chaînes Telegram afin de maintenir la pertinence du système à un niveau élevé. De plus, nous publions des conseillers rentables qui ont d'abord été formés sur les dernières données de prix, puis vérifiés manuellement pour vous libérer de la routine. Les conseillers sont prêts à travailler immédiatement.

C'est une version allégée du conseiller payant Neon Trade MT5.

