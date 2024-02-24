Neon Shadow MT4

4.64

Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveurs. Les paramètres mis à jour sont publiés quotidiennement sur nos chaînes Telegram afin de maintenir la pertinence du système à un niveau élevé. De plus, nous publions des conseillers rentables qui ont d'abord été formés sur les dernières données de prix, puis vérifiés manuellement pour vous libérer de la routine. Les conseillers sont prêts à travailler immédiatement.

C'est une version allégée du conseiller payant Neon Trade MT5

À partir de la version 7.3, le produit a été amélioré et dispose d'un mode avancé qui élimine complètement la routine et s'adapte automatiquement aux changements du marché. Il suffit de le lancer sur n'importe quel graphique et de l'oublier.

Les fichiers .SET pour activer le mode avancé sont disponibles ici.

Comment utiliser : Placez le robot sur n'importe quel graphique et suivez les instructions textuelles. Après avoir suivi avec succès les instructions, le mode sera débloqué.

Avertissement : Ce mode n'est pas la fonctionnalité principale du système et contient certaines limitations. Cette fonctionnalité est positionnée comme un bonus et n'est pas obligatoire. Une version d'essai sans restrictions existe. Vous pouvez la télécharger ici. Cette version est similaire au mode de trading avancé, mais ne présente aucune restriction.

## Utilisation de Neon Shadow :

  • Mode STATIC : Conçu pour la familiarisation et la démonstration des capacités du système. Aide l'utilisateur à explorer les fonctionnalités du produit. Le trading est possible mais déconseillé.
  • Mode DYNAMIC : Destiné au trading. L'utilisateur sélectionne les paramètres qu'il préfère parmi ceux du canal public Telegram, dont le lien est mentionné ci-dessus. Une fois par semaine, il rassemble un ensemble de ces paramètres et les remplace dans le dossier avec lequel fonctionne le conseiller (Consultez les instructions du conseiller. Il existe un guide vidéo et une instruction texte ordinaire. Le lien vers le texte est ci-dessus. Le guide vidéo se trouve à côté des captures d’écran.)
  • Bouton "actualize" dans le GUI : décale la date de fin d'optimisation des paramètres txt situés dans le dossier de travail du mode DYNAMIC vers la date actuelle (outil auxiliaire pour rafraîchir les paramètres, si vous comprenez qu'ils peuvent continuer à trader)
  • Maintien de l'actualité des paramètres : Une fois par semaine ou plus souvent, commencez par tester dans le testeur de stratégies les anciens paramètres, et gardez ceux qui sont encore rentables sur l'historique. Ensuite, déplacez leur date d’optimisation à l’aide du bouton "actualize". La moitié des paramètres est prête. Ensuite, nous allons dans le canal Telegram avec les paramètres et cherchons d’autres bons paramètres pour les ajouter aux précédents. Tout ce qui a pu être collecté est inséré avec remplacement dans le dossier de travail pour le mode DYNAMIC. Répétez le processus chaque semaine, apprenez, expérimentez. Essayez de maintenir la taille du portefeuille aussi grande que possible.

## Caractéristiques de Neon Shadow :

  • Multidevise : Neon Shadow fonctionne simultanément avec plusieurs paires de devises, effectuant des calculs sur des serveurs distants. De cette façon, votre ordinateur est libéré de la charge.
  • Sécurité : La probabilité la plus élevée de profit en trading en ciblant une longue distance - un an ou plus.
  • Commodité : Installation sur un seul graphe unique, quel qu’il soit.
  • Fiabilité : Le conseiller saisit ses positions lors des redémarrages du terminal
  • Contrôle des risques : Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système vise à maintenir le pourcentage de profit annuel et recalculent les risques à la volée, en permanence.
  • Minimisation des drawdowns : Grâce à la couverture, le système réduit les drawdowns en négociant sur différentes paires de devises et périodes de graphiques.
  • Neutralité aux latences et au ping : Le robot effectue des transactions dès qu'une nouvelle bougie apparaît, ce qui lui permet de trader de manière tout aussi efficace sur un compte démo que sur un compte réel. Un avantage supplémentaire de cette approche est sa non-sensibilité au ping. Les glissements n'ont pas d'impact sur le trading.
  • Résilience aux interruptions VPS : Comme le robot travaille par les bougies, les interruptions momentanées de l’équipement n’auront pas d’effet critique sur le trading. Les interruptions prolongées ne mèneront pas à la perte totale du dépôt, grâce à un paramétrage des risques bien pensé.

## Recommandations :

  • Dépôt optimal : 1000$+ (compte cente) ou 30000$+ (compte standard)
  • Choisissez un broker ayant des swaps positifs (cela est nécessaire pour maintenir des positions à long terme sans coûts supplémentaires)
  • Type de compte : couverture
  • Mode de trading : DYNAMIC (l'utilisateur met à jour les paramètres manuellement en utilisant notre canal public Telegram)

    ## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)



    Avis 25
    ryanbrooks
    1994
    ryanbrooks 2025.05.04 02:13 
     

    Great EA, efficient and reliable.The original settings are fine however, I invested significant effort into building my personal configuration on GBPUSD M30, and the outcome has been very profitable. Thanks to the developer for this excellent base!

    Alf Conny Granqvist
    130
    Alf Conny Granqvist 2025.02.14 13:28 
     

    Excellent! It’s more than an EA, it’s a whole investment system with continuously new updated setfiles and Greta support.

    psegovia10
    44
    psegovia10 2025.02.14 12:26 
     

    I've been testing it, lasts days and it looks awesome!! I'll keep testing for the following weeks and then start using it in real money account. Thanks!

    Produits recommandés
    PZ Goldfinch Scalper EA
    PZ TRADING SLU
    2.73 (40)
    Experts
    This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
    FREE
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    SilvMAT
    MARC ALBRECHT SCHMID
    4.83 (6)
    Experts
    SilvMAT EA – Trading de Précision pour XAGUSD, Complètement Gratuit Note:   Ceci est un EA nouvellement développé—faites preuve de prudence car la performance à long terme est encore évaluée, malgré ses résultats actuels impressionnants! Optimisé pour:   XAGUSD M1 Configuration Recommandée:   Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr. Pourquoi Choisir SilvMAT? Entrez dans le trading d'élite avec   SilvMAT , un Ex
    FREE
    Free Spike Finder MT4
    Pier Gaetano Novara
    3 (2)
    Experts
    Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
    FREE
    Zigzag Extremum points
    Oleg Popov
    4.82 (33)
    Experts
    New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
    FREE
    PZ Heiken Ashi EA
    PZ TRADING SLU
    4.8 (10)
    Experts
    This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
    FREE
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.75 (4)
    Experts
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    Proftrader Free
    Alexander Nikolaev
    4 (3)
    Experts
    This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
    FREE
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experts
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    CandleMomentum FX
    Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
    Experts
    CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
    FREE
    Long Waiting MT4
    Aleksandr Davydov
    Experts
    Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
    FREE
    Fractal Scalper MT4
    Stephen Reynolds
    Experts
    This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
    FREE
    Trend Analizer Bot
    Pavel Predein
    4.5 (2)
    Experts
    Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
    FREE
    Panel of signals EA MT4
    Mikhail Mitin
    Experts
    "All in One" Expert Advisor. The EA collects information from different signals (listed below) on the selected timeframes. Each signal has its own weight. The weight of all signals is summed. If the total weight of signals for a timeframe is greater than the minimum weight, a deal is opened. Operation on each selected timeframe is performed independently. After that, the deal is managed according to the Money Management conditions. It can work simultaneously on: up to 6 periods; up to 31 popula
    FREE
    Bollinger Scalper EA
    Robots4Forex Ltd
    4.22 (9)
    Experts
    The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
    FREE
    Raven
    Dmitriy Prigodich
    5 (1)
    Experts
    "Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
    FREE
    Macd Martin
    Roman Yablonskiy
    2.5 (2)
    Experts
    Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
    FREE
    Big Chief
    Joel Protusada
    Experts
    BIG CHIEF    Big Chief is an Expert Advisor that runs its own 2 proprietary analysis & algorithms. No indicator is used to analyze the entry point in the first method and the second method has an Ichimoku Indicator with proprietary settings. For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method & implement the cutlosses-let-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive profit and almost half of them are
    FREE
    Stacking King EA
    Dora Nafwa Mwabini
    Experts
    Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT4 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
    Trend Catcher with Alert
    Issam Kassas
    4.7 (70)
    Indicateurs
    Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
    FREE
    Vanda FX
    Sayan Vandenhout
    5 (2)
    Experts
    Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
    FREE
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (48)
    Indicateurs
    Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
    FREE
    Harvest FX
    Sayan Vandenhout
    4.6 (10)
    Experts
    Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
    FREE
    BBPlus Driver
    Yuji Hiiragi
    Experts
    BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。 すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を   基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの
    FREE
    LT Gsora EA MT4
    Eko Baskoro
    Experts
    LT Gsora EA MT4 is an expert advisor that works based on simple support resistance, chart pattern, ATR calculations and other special functions based on our research. This EA can work very well in trend direction and daily time frame (D1). It's a free version of Sora EA MT4 because the main strategy is same. In the LT Gsora EA MT4 Expert Advisor, the setup features is limited, few open positions, can only use small lots but fairly good perfomance. It is recommended to use Sora EA MT4 to get mor
    FREE
    Vik Standart
    Ivan Kopchuk
    4.33 (6)
    Experts
    Features: 1. Your constructor strategies. 2. Large selection of standard indicators. 3. Exact market entry according to your strategy. 4. Slip filter. 5. Support for four and five characters. 6. Trend trading. 7. Trading in flat. 8. Minimum deposit. 9. Aggressive or quiet trade. 10. Limit the lot. 11. Position tracking. 12. Restoring balance after loss. Input parameters    Lot - fixed lot size.    StopLot - lot restriction.    UseVxod - enable / disable login pattern.    UseStop -
    FREE
    Nikkei Breakout Zones MT4
    Tomas Vanek
    Experts
    The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol and
    FREE
    History Pattern Search
    Yevhenii Levchenko
    Indicateurs
    L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
    Candle Strike Basic
    Agus Wahyu Pratomo
    Experts
    Introducing  Free Version Of  Candle Strike EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade your favorite pairs! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 10 years. What we Got in Free Version: In this version you cannot change the Lot size anda cannot use compound feature.  The default lot size is 0.01 Real-time results can be viewed  here . Presets for EA    here  *Promotional Price:  $50. The price will increase $25 with every
    FREE
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.81 (64)
    Experts
    Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    4 (4)
    Experts
    Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1052)
    Experts
    EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
    Capybara
    Sergey Kasirenko
    5 (28)
    Experts
    Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.9 (20)
    Experts
    L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    BB Scalping
    Vasiliy Strukov
    Experts
    BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.17 (6)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.65 (60)
    Experts
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    Plus de l'auteur
    Neon Shadow MT5
    Evgeniy Ilin
    4.85 (34)
    Experts
    Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveur
    FREE
    Neon Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    5 (1)
    Experts
    La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
    Crypto Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Neon Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    4.33 (12)
    Experts
    La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
    Currency Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Crypto Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Stocks Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Currency Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Stocks Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
    Filtrer:
    Mustafa “Satova”
    59
    Mustafa “Satova” 2025.07.20 22:21 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    ryanbrooks
    1994
    ryanbrooks 2025.05.04 02:13 
     

    Great EA, efficient and reliable.The original settings are fine however, I invested significant effort into building my personal configuration on GBPUSD M30, and the outcome has been very profitable. Thanks to the developer for this excellent base!

    Alfon45
    209
    Alfon45 2025.04.16 19:17 
     

    Ottimo EA , mi sta' dando dei risultati costanti, per quanto volevo chiedere se c'è un set di ottimizzazione un po' piu' specifico per un deposito di partenza, diciamo su i 200€....Comunque i mie complimenti al programmatore, un saluto !!

    [Supprimé] 2025.04.09 10:43 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    [Supprimé] 2025.03.30 03:18 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    121887704
    587
    121887704 2025.03.25 20:48 
     

    Non apre operazioni.. Non capisco il motivo

    Evgeniy Ilin
    32890
    Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.03.26 08:15
    La ragione è che non mi avete scritto o chiesto aiuto. Hai solo dato un 1. Non aiuto neanche queste persone per soldi.
    [Supprimé] 2025.03.18 04:24 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Giovanni Burn
    100
    Giovanni Burn 2025.03.13 21:29 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    PatoJr
    25
    PatoJr 2025.02.27 13:10 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Vandasec
    67
    Vandasec 2025.02.17 00:16 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Andi23
    128
    Andi23 2025.02.14 22:12 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Giuseppe Ivo Dessi'
    164
    Giuseppe Ivo Dessi' 2025.02.14 20:24 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Alf Conny Granqvist
    130
    Alf Conny Granqvist 2025.02.14 13:28 
     

    Excellent! It’s more than an EA, it’s a whole investment system with continuously new updated setfiles and Greta support.

    psegovia10
    44
    psegovia10 2025.02.14 12:26 
     

    I've been testing it, lasts days and it looks awesome!! I'll keep testing for the following weeks and then start using it in real money account. Thanks!

    Quan
    26
    Quan 2025.02.13 15:18 
     

    This Neon Shadow trading bot is great! It was a little tricky at first since I had to download some settings-files from their Telegram channel for currency pairs. But it's been profitable after running this EA for a few days. The support is great, the Telegram channel has tons of helpful info, and the developer is always quick to answer questions and provides solid advice.

    Antonio Toronjo
    235
    Antonio Toronjo 2025.02.13 14:28 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Jorga Wetzel
    33
    Jorga Wetzel 2025.02.12 06:48 
     

    Ingenious robot, very well thought-out strategy, profitable and equipped with good risk management. I always have this robot in my set and am very happy that it exists. highly recommended, thank you

    Kleyson Pinheiro
    126
    Kleyson Pinheiro 2025.02.11 13:16 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.02.11 13:14 
     

    Neon Shadow is a great product. I've been using it on an MT4 account as well as an MT5 account. It's one of the few experts that I've tried out of thousands that really shows promise. There is no deceptive marketing by the creator of the expert. He's very forthcoming and very helpful.

    artemisfow83
    68
    artemisfow83 2025.02.07 17:51 
     

    I strongly recommend you to use it.you will understand what I mean after you have already used it.when you start to install it, you will realize that you have never seen a system that works like this before.and the seller is an incredibly caring person.he responds to every answer without getting bored.at this time it is simply INCREDIBLE

    12
    Répondre à l'avis