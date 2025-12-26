意大利工业销售月率m/m (Italy Industrial Sales m/m)
|低级别
|-0.5%
|0.1%
|
1.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
工业销售月率m/m指数（有时称为工业营业额）显示意大利工业企业总营业额的月度变动（变化）数据。它是衡量考察时段内工业企业增长能力发展趋势的非常重要的指标。
该指数是根据对至少20名员工的意大利企业的调查计算得出。参与调查的企业按照Alteco 2007分类进行分组。编制具有代表性的样本，以包括至少占该行业总营业额70%的企业。
在该指数中，分别计算了国内市场和非国内市场的基本指数，并将其细分为欧元区和非欧元区。然后根据Laspeyres公式计算总指数，即加权结构。该指数以2015年为基准年计算。
数据在参考期后45天公布。它可用于与其他生产和销售经济指标相交的各种经济分析，也可用于与国内生产总值和公共债务/国内生产总值(GDP)比率有关的数据。
就交易和解读而言，高于预期的数值将被视为对欧元有利，而低于预期的数值将被视为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"意大利工业销售月率m/m (Italy Industrial Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
