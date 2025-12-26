工业销售月率m/m指数（有时称为工业营业额）显示意大利工业企业总营业额的月度变动（变化）数据。它是衡量考察时段内工业企业增长能力发展趋势的非常重要的指标。

该指数是根据对至少20名员工的意大利企业的调查计算得出。参与调查的企业按照Alteco 2007分类进行分组。编制具有代表性的样本，以包括至少占该行业总营业额70%的企业。

在该指数中，分别计算了国内市场和非国内市场的基本指数，并将其细分为欧元区和非欧元区。然后根据Laspeyres公式计算总指数，即加权结构。该指数以2015年为基准年计算。

数据在参考期后45天公布。它可用于与其他生产和销售经济指标相交的各种经济分析，也可用于与国内生产总值和公共债务/国内生产总值(GDP)比率有关的数据。

就交易和解读而言，高于预期的数值将被视为对欧元有利，而低于预期的数值将被视为对欧元不利。

最后值: