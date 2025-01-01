Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisDefaultStep AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale DefaultStep (méthode Get) Retourne la valeur initiale du pas par axe double DefaultStep() Valeur de Retour Le pas par axe. DefaultStep (méthode Set) Définit la valeur initiale du pas par axe void DefaultStep( const double value // pas par axe ) Paramètres value [in] La valeur initiale du pas par axe. ZeroLever MaxLabels