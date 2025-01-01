DocumentationSections
DefaultStep (méthode Get)

Retourne la valeur initiale du pas par axe

double  DefaultStep()

Valeur de Retour

Le pas par axe.

DefaultStep (méthode Set)

Définit la valeur initiale du pas par axe

void  DefaultStep(
   const double  value      // pas par axe
   )

Paramètres

value

[in]  La valeur initiale du pas par axe.