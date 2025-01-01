- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MinGrace (méthode Get)
Retourne la "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.
|
double MinGrace()
Valeur de Retour
La valeur de "tolérance" pour le minimum de l'axe.
Note
Cette valeur est exprimée comme une partie de la longueur totale de l'axe. Par exemple, supposons que les valeurs de l'axe sont situées entre 4.0 et 16.0, sa longueur est donc 12.0. Si MinGrace est égal à 0.1, alors 10% de la longueur de l'axe (ou 1.2) seront déduits de la valeur minimum. L'axe couvre donc en résultat l'intervalle de 2.8 à 16.0.
MinGrace (méthode Set)
Définit la "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.
|
void MinGrace(
Paramètres
value
[in] La "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.
Note
Cette valeur est exprimée comme une partie de la longueur totale de l'axe. Par exemple, supposons que les valeurs de l'axe sont situées entre 4.0 et 16.0, sa longueur est donc 12.0. Si MinGrace est égal à 0.1, alors 10% de la longueur de l'axe (ou 1.2) seront déduits de la valeur minimum. L'axe couvre donc en résultat l'intervalle de 2.8 à 16.0.