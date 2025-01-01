MinGrace (méthode Get)

Retourne la "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.

double MinGrace()

Valeur de Retour

La valeur de "tolérance" pour le minimum de l'axe.

Note

Cette valeur est exprimée comme une partie de la longueur totale de l'axe. Par exemple, supposons que les valeurs de l'axe sont situées entre 4.0 et 16.0, sa longueur est donc 12.0. Si MinGrace est égal à 0.1, alors 10% de la longueur de l'axe (ou 1.2) seront déduits de la valeur minimum. L'axe couvre donc en résultat l'intervalle de 2.8 à 16.0.

MinGrace (méthode Set)

Définit la "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.

void MinGrace(

const double value

)

Paramètres

value

[in] La "tolérance" appliquée au minimum de l'axe.

Note

