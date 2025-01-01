DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisColor 

Color (méthode Get)

Retourne la couleur de l'axe.

color  Color()

Valeur de Retour

La couleur de l'axe.

Color (méthode Set)

Définit la couleur de l'axe.

void  Color(
   const color  clr      // couleur de l'axe
   )

Paramètres

clr

[in]  Couleur de l'axe.