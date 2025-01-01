Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisColor AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Color (méthode Get) Retourne la couleur de l'axe. color Color() Valeur de Retour La couleur de l'axe. Color (méthode Set) Définit la couleur de l'axe. void Color( const color clr // couleur de l'axe ) Paramètres clr [in] Couleur de l'axe. Name ValuesSize