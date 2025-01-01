DocumentationSections
Référence MQL5 

GraphPlot

Fonctions pour dessiner rapidement une courbe.

Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées Y.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // coordonnées Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Note

Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.

Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées X et Y

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // coordonnées X
   const double     &y[],                  // coordonnées Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées X et Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordonnées X
   const double     &y1[],                 // coordonnées Y
   const double     &x2[],                 // coordonnées X
   const double     &y2[],                 // coordonnées Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

 

Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées X et Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordonnées X
   const double     &y1[],                 // coordonnées Y
   const double     &x2[],                 // coordonnées X
   const double     &y2[],                 // coordonnées Y
   const double     &x3[],                 // coordonnées X
   const double     &y3[],                 // coordonnées Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Version dessinant une courbe utilisant les coordonnées de points CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // coordonnées de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

 

Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordonnées de la courbe
   const CPoint2D   &points2[],            // coordonnées de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordonnées de la courbe
   const CPoint2D   &points2[],            // coordonnées de la courbe
   const CPoint2D   &points3[],            // coordonnées de la courbe
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

 

Version dessinant une courbe utilisant un pointeur vers CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // pointeur vers la fonction
   const double     from,                  // valeur initiale de l'argument
   const double     to,                    // valeur finale de l'argument
   const double     step,                  // incrément de l'argument
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Version dessinant deux courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // pointeur vers la fonction
   CurveFunction    function2,             // pointeur vers la fonction
   const double     from,                  // valeur initiale de l'argument
   const double     to,                    // valeur finale de l'argument
   const double     step,                  // incrément de l'argument
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Version dessinant trois courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // pointeur vers la fonction
   CurveFunction    function2,             // pointeur vers la fonction
   CurveFunction    function3,             // pointeur vers la fonction
   const double     from,                  // valeur initiale de l'argument
   const double     to,                    // valeur finale de l'argument
   const double     step,                  // incrément de l'argument
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // type de courbe
   )

Paramètres

&x[]

[in]  Coordonnées X.

&y[]

[in]  Coordonnées Y.

&x1[]

[in]  Coordonnées X de la première courbe.

&y1[]

[in]  Coordonnées Y de la première courbe.

&x2[]

[in]  Coordonnées X de la seconde courbe.

&y2[]

[in]  Coordonnées Y de la seconde courbe.

&x3[]

[in]  Coordonnées X de la troisième courbe.

&y3[]

[in]  Coordonnées Y de la troisième courbe.

&points[]

[in]  Coordonnées des points de la courbe.

&points1[]

[in]  Coordonnées des points de la première courbe.

&points2[]

[in]  Coordonnées des points de la seconde courbe.

&points3[]

[in]  Coordonnées des points de la troisième courbe.

function

[in] Pointeur vers la fonction CurveFunction.

function1

[in]  Pointeur vers la première fonction.

function2

[in]  Pointeur vers la seconde fonction.

function3

[in]  Pointeur vers la troisième fonction.

from

[in]  Correspond à la première coordonnée X.

to

[in]  Correspond à la dernière coordonnée X.

step

[in]  Paramètre pour le calcul des coordonnées X.

type=CURVE_POINTS

[in]  Type de courbe.

Valeur de Retour

Le nom d'une ressource graphique.