GraphPlot

Fonctions pour dessiner rapidement une courbe.

Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées Y.

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Note

Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.

Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées X et Y

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées X et Y

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées X et Y

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant une courbe utilisant les coordonnées de points CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant une courbe utilisant un pointeur vers CurveFunction

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant deux courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Version dessinant trois courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Paramètres

&x[]

[in] Coordonnées X.

&y[]

[in] Coordonnées Y.

&x1[]

[in] Coordonnées X de la première courbe.

&y1[]

[in] Coordonnées Y de la première courbe.

&x2[]

[in] Coordonnées X de la seconde courbe.

&y2[]

[in] Coordonnées Y de la seconde courbe.

&x3[]

[in] Coordonnées X de la troisième courbe.

&y3[]

[in] Coordonnées Y de la troisième courbe.

&points[]

[in] Coordonnées des points de la courbe.

&points1[]

[in] Coordonnées des points de la première courbe.

&points2[]

[in] Coordonnées des points de la seconde courbe.

&points3[]

[in] Coordonnées des points de la troisième courbe.

function

[in] Pointeur vers la fonction CurveFunction.

function1

[in] Pointeur vers la première fonction.

function2

[in] Pointeur vers la seconde fonction.

function3

[in] Pointeur vers la troisième fonction.

from

[in] Correspond à la première coordonnée X.

to

[in] Correspond à la dernière coordonnée X.

step

[in] Paramètre pour le calcul des coordonnées X.

type=CURVE_POINTS

[in] Type de courbe.

Valeur de Retour

Le nom d'une ressource graphique.