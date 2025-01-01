- GraphPlot
- CAxis
- CColorGenerator
- CCurve
- CGraphic
GraphPlot
Fonctions pour dessiner rapidement une courbe.
Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées Y.
string GraphPlot(
Note
Les indices du tableau y sont utilisés comme coordonnées X pour la courbe.
Version dessinant une courbe simple utilisant les coordonnées X et Y
string GraphPlot(
Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées X et Y
string GraphPlot(
Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées X et Y
string GraphPlot(
Version dessinant une courbe utilisant les coordonnées de points CPoint2D
string GraphPlot(
Version dessinant deux courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D
string GraphPlot(
Version dessinant trois courbes utilisant les coordonnées de points CPoint2D
string GraphPlot(
Version dessinant une courbe utilisant un pointeur vers CurveFunction
string GraphPlot(
Version dessinant deux courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction
string GraphPlot(
Version dessinant trois courbes utilisant des pointeurs vers des fonctions CurveFunction
string GraphPlot(
Paramètres
&x[]
[in] Coordonnées X.
&y[]
[in] Coordonnées Y.
&x1[]
[in] Coordonnées X de la première courbe.
&y1[]
[in] Coordonnées Y de la première courbe.
&x2[]
[in] Coordonnées X de la seconde courbe.
&y2[]
[in] Coordonnées Y de la seconde courbe.
&x3[]
[in] Coordonnées X de la troisième courbe.
&y3[]
[in] Coordonnées Y de la troisième courbe.
&points[]
[in] Coordonnées des points de la courbe.
&points1[]
[in] Coordonnées des points de la première courbe.
&points2[]
[in] Coordonnées des points de la seconde courbe.
&points3[]
[in] Coordonnées des points de la troisième courbe.
function
[in] Pointeur vers la fonction CurveFunction.
function1
[in] Pointeur vers la première fonction.
function2
[in] Pointeur vers la seconde fonction.
function3
[in] Pointeur vers la troisième fonction.
from
[in] Correspond à la première coordonnée X.
to
[in] Correspond à la dernière coordonnée X.
step
[in] Paramètre pour le calcul des coordonnées X.
type=CURVE_POINTS
[in] Type de courbe.
Valeur de Retour
Le nom d'une ressource graphique.