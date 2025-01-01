ValuesSize (méthode Get)

Retourne la taille des numéros de l'axe.

int ValuesSize()

Valeur de Retour

La taille des numéros de l'axe.

ValuesSize (méthode Set)

Définit la taille des numéros de l'axe.

void ValuesSize(

const int size

)

Paramètres

size

[in] La taille des numéros de l'axe