Référence MQL5 Bibliothèque Standard Graphiques Scientifiques CAxisValues Size 

ValuesSize (méthode Get)

Retourne la taille des numéros de l'axe.

int  ValuesSize()

Valeur de Retour

La taille des numéros de l'axe.

ValuesSize (méthode Set)

Définit la taille des numéros de l'axe.

void  ValuesSize(
   const int  size      // la taille des numéros de l'axe
   )

Paramètres

size

[in]  La taille des numéros de l'axe