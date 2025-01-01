Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (méthode Get) Retourne la taille des numéros de l'axe. int ValuesSize() Valeur de Retour La taille des numéros de l'axe. ValuesSize (méthode Set) Définit la taille des numéros de l'axe. void ValuesSize( const int size // la taille des numéros de l'axe ) Paramètres size [in] La taille des numéros de l'axe Color ValuesWidth