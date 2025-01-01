DocumentationSections
ValuesFormat (méthode Get)

Retourne le format des nombres de l'axe.

string  ValuesFormat()

Valeur de Retour

Le format des nombres.

ValuesFormat (méthode Set)

Définit le format des nombres de l'axe.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // le format des nombres de l'axe
   )

Paramètres

format

[in]  Le format des nombres de l'axe.