ValuesFormat (méthode Get)

Retourne le format des nombres de l'axe.

string ValuesFormat()

Valeur de Retour

Le format des nombres.

ValuesFormat (méthode Set)

Définit le format des nombres de l'axe.

void ValuesFormat(

const string format

)

Paramètres

format

[in] Le format des nombres de l'axe.