ValuesFormat (méthode Get) Retourne le format des nombres de l'axe. string ValuesFormat() Valeur de Retour Le format des nombres. ValuesFormat (méthode Set) Définit le format des nombres de l'axe. void ValuesFormat( const string format // le format des nombres de l'axe ) Paramètres format [in] Le format des nombres de l'axe.