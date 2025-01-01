Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisMax AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Max (méthode Get) Retourne la valeur maximum de l'axe. double Max() Valeur de Retour La valeur maximum de l'axe. Max (méthode Set) Définit la valeur maximum de l'axe. void Max( const double max // valeur maximum ) Paramètres max [in] Valeur maximum de l'axe. Min Step