DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisMax 

Max (méthode Get)

Retourne la valeur maximum de l'axe.

double  Max()

Valeur de Retour

La valeur maximum de l'axe.

Max (méthode Set)

Définit la valeur maximum de l'axe.

void  Max(
   const double  max      // valeur maximum
   )

Paramètres

max

[in]  Valeur maximum de l'axe.

Min