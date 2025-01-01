DocumentationSections
Min (méthode Get)

Retourne la valeur minimum de l'axe.

double  Min()

Valeur de Retour

La valeur minimum de l'axee.

Min (méthode Set)

Définit la valeur minimum de l'axe.

void  Min(
   const double  min      // valeur minimum
   )

Paramètres

min

[in]  Valeur minimum.

