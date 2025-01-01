Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisMin AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Min (méthode Get) Retourne la valeur minimum de l'axe. double Min() Valeur de Retour La valeur minimum de l'axee. Min (méthode Set) Définit la valeur minimum de l'axe. void Min( const double min // valeur minimum ) Paramètres min [in] Valeur minimum. AutoScale Max