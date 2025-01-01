MaxLabels (méthode Get)

Retourne la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.

double MaxLabels()

Valeur de Retour

La quantité maximume de nombres sur l'axe.

MaxLabels (méthode Set)

Définit la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.

void MaxLabels(

const double value

)

Paramètres

value

[in] La quantité maximum de nombres affichés sur l'axe