- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxLabels (méthode Get)
Retourne la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.
|
double MaxLabels()
Valeur de Retour
La quantité maximume de nombres sur l'axe.
MaxLabels (méthode Set)
Définit la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.
|
void MaxLabels(
Paramètres
value
[in] La quantité maximum de nombres affichés sur l'axe