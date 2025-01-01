DocumentationSections
MaxLabels (méthode Get)

Retourne la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.

double  MaxLabels()

Valeur de Retour

La quantité maximume de nombres sur l'axe.

MaxLabels (méthode Set)

Définit la quantité maximum de nombres affichés sur l'axe.

void  MaxLabels(
   const double  value      // quantité maximum
   )

Paramètres

value

[in]  La quantité maximum de nombres affichés sur l'axe