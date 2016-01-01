- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormat (méthode Get)
Retourne un pointeur vers la fonction définissant le format d'affichage des valeurs sur l'axe.
|
DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()
Valeur de Retour
Pointeur vers la fonction définissant le format d'affichage des valeurs sur l'axe.
ValuesFunctionFormat (méthode Set)
Définit un pointeur vers la fonction définissant le format d'affichage des valeurs sur l'axe.
|
void ValuesFunctionFormat(
Paramètres
func
[in] Fonction personnalisée pour convertir les valeurs numériques en chaînes de caractères.
Exemple :
Le format d'affichage des valeurs de l'axe X a été changé avec le code suivant :
|
//+------------------------------------------------------------------+