- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
NameSize (méthode Get)
Retourne la taille de la police de caractères du nom de l'axe.
int NameSize()
Valeur de Retour
La taille de la police de caractères du nom de l'axe.
NameSize (méthode Set)
Définit la taille de la police de caractères du nom de l'axe.
void NameSize(
Paramètres
size
[in] Taille de la police de caractères du nom de l'axe.