NameSize (méthode Get)

Retourne la taille de la police de caractères du nom de l'axe.

int NameSize()

Valeur de Retour

La taille de la police de caractères du nom de l'axe.

NameSize (méthode Set)

Définit la taille de la police de caractères du nom de l'axe.

void NameSize(

const int size

)

Paramètres

size

[in] Taille de la police de caractères du nom de l'axe.