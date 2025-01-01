DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCAxisNameSize 

NameSize (méthode Get)

Retourne la taille de la police de caractères du nom de l'axe.

int  NameSize()

Valeur de Retour

La taille de la police de caractères du nom de l'axe.

NameSize (méthode Set)

Définit la taille de la police de caractères du nom de l'axe.

void  NameSize(
   const int  size      // taille de la police de caractères du nom de l'axe
   )

Paramètres

size

[in] Taille de la police de caractères du nom de l'axe.