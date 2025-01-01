DocumentationSections
Référence MQL5Concepts de Base du LangageTypes de DonnéesTypes IntegerType Bool 

Type Bool

Le type bool est prévu pour stocker les valeurs logiques de true ou false, leur représentation numérique est 1 ou 0, respectivement.

Exemples :

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

La représentation interne est un nombre entier de 1 octet. Il est à noter que dans les expressions logiques, vous pouvez utiliser des types entiers ou réels, ou des expressions de ces types - le compilateur ne génèrera aucune erreur. Dans ce cas, la valeur zéro sera interprétée comme fausse (false), et toutes les autres valeurs comme vraie (true).

Exemples :

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) Print("i = ",i," et vaut true");
   else Print("i = ",i," et vaut false");
 
   if(d) Print("d = ",d," et a la valeur true");
   else Print("d = ",d," et a la valeur false");
 
   i=0;
   if(i) Print("i = ",i," et a la valeur true");
   else Print("i = ",i," et a la valeur false");
 
   d=0.0;
   if(d) Print("d = ",d," et a la valeur true");
   else Print("d = ",d," et a la valeur false");
 
//--- Résultats d'exécution
//   i= 5 et a la valeur true
//   d= -2.5 et a la valeur true
//   i= 0 et a la valeur false
//   d= 0 et a la valeur false

Voir aussi

Opérations Booléennes, Règles de Précédence