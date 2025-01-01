Type Bool
Le type bool est prévu pour stocker les valeurs logiques de true ou false, leur représentation numérique est 1 ou 0, respectivement.
Exemples :
|
bool a = true;
La représentation interne est un nombre entier de 1 octet. Il est à noter que dans les expressions logiques, vous pouvez utiliser des types entiers ou réels, ou des expressions de ces types - le compilateur ne génèrera aucune erreur. Dans ce cas, la valeur zéro sera interprétée comme fausse (false), et toutes les autres valeurs comme vraie (true).
Exemples :
|
int i=5;
