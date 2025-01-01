Type Bool

Le type bool est prévu pour stocker les valeurs logiques de true ou false, leur représentation numérique est 1 ou 0, respectivement.

Exemples :

bool a = true;

bool b = false;

bool c = 1;

La représentation interne est un nombre entier de 1 octet. Il est à noter que dans les expressions logiques, vous pouvez utiliser des types entiers ou réels, ou des expressions de ces types - le compilateur ne génèrera aucune erreur. Dans ce cas, la valeur zéro sera interprétée comme fausse (false), et toutes les autres valeurs comme vraie (true).

Exemples :

int i=5;

double d=-2.5;

if(i) Print("i = ",i," et vaut true");

else Print("i = ",i," et vaut false");



if(d) Print("d = ",d," et a la valeur true");

else Print("d = ",d," et a la valeur false");



i=0;

if(i) Print("i = ",i," et a la valeur true");

else Print("i = ",i," et a la valeur false");



d=0.0;

if(d) Print("d = ",d," et a la valeur true");

else Print("d = ",d," et a la valeur false");



//--- Résultats d'exécution

// i= 5 et a la valeur true

// d= -2.5 et a la valeur true

// i= 0 et a la valeur false

// d= 0 et a la valeur false

